佳欣旅遊推出古文明12日豪華遊輪

佳欣旅遊帶您搭乘Celestyal Crystal的獨特航線探訪古文明。

佳欣旅遊推出「希臘、埃及、土耳其、以色列」古文明遊，正是拼圖版的最後一塊，豪華遊輪輕鬆享受，不需舟車不換房，美食好秀仙樂妙舞，法老王和亞歷山大都難以奢望。請早報名。

佳欣旅遊的旅遊達人傅鶴鳴將再次帶領大家從紐約 搭機至雅典，遊覽山頂上可鳥瞰市區衛城的帕那農神廟、山下的宙斯神廟、國會戰士紀念碑、奧運體育場、歷史博物館 。登上豪華遊輪，次日亞歷山卓港上岸搭車至開羅市區，並遊覽金字塔、人面獅身像、國立博物館，從薩伊港返船。再到耶路撒冷，遊覽三大宗教聖城的猶太教哭牆，回教穆漢莫德佈道清真寺，天主教耶穌墓地。再二日分別遊覽土希分占的塞浦路斯和愛琴海上非常浪漫的羅得島。

繼之來到土耳其聖經上的名城以弗所，耶穌名徒彼得和保羅都在此傳教，也是聖母瑪麗亞的居住地，2000年前城廓依在，巨柱與面牆直接反映歷史。最後到達土耳其橫貫歐亞兩洲的伊斯坦堡、索非亞大教堂、藍色清真寺、鄂圖曼帝國的回教皇宮，都是歷史的寶藏。

這是最後一塊你要去的古文明，埃及6000年的文明與中亞兩河流域蘇美和巴比倫文化匯流創造了希臘拉丁語的現代文明，再經過1400年前回教文化，天文數學冶金，促成了文藝復興後的歐洲文化。

全程12天，11月25日及明年3月24日出發，全程華人領隊，沿途巴士遊覽，船上所有酒飲免費，豐盛三餐、表演。價格每人$4200，也包含了來回機票及所有行程的食宿和岸上遊覽門票、導遊。遊輪艙房若要升等，僅需加$350元至有窗，$660元至陽台房。報名請洽佳欣旅遊傅鶴鳴。地址：法拉盛 37-02緬街，一樓F6A時代商場內。電話：718-358-7228，917-375-7740。