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「華紅保健中心」天然保健助生髮

紐約訊
「華紅保健中心」提供男女全方位一站式的頭皮深層保養和禿髮治療。
「華紅保健中心」提供男女全方位一站式的頭皮深層保養和禿髮治療。

20多年來「華紅保健中心」專業使用天然保健方式，幫助禿頭掉髮者再生毛髮，平均都在3至6個月皆有良好的毛髮再生的效果，免去戴假髮的不便和副作用，開業近20多年來，廣受各界的長期支持和愛護。該中心提供免費頭皮、毛髮再生診斷及皮膚診斷，特對化療電療後脫髮者，提供免費治療一次，並特別折扣優待購買長期治療客戶及加送贈品。該中心專業提供一站式的頭部整體保養服務。疫情不休息，定期消毒，工作人員亦防護到位，接受預約毛髮治療和郵寄護理產品。

「華紅保健中心」華埠診所的資深治療師説明，脫髮是一種常見的皮膚病，可分為男性型脫髮、脂溢性脫髮、斑禿等十幾種，事實上，95%的脫掉發，經過頭皮治療都可以治療和改善。近日許多人士開始多有大量脫髮的困擾，原因可能因疫情產生工作和生活的多重壓力，荷爾蒙分泌改變，而亦有在家隔離期間，未能如以往清洗頭髮，多食油炸食品(零食)，及學子因在家上課，熬夜或睡眠不正常；或因頭皮油脂分泌改變，未能使用適合的洗髮精；頭皮長痘痘，癢而抓傷頭皮；或因疫情期間長期戴帽，不注意清理頭部等。脫髮的治療需首先應注重頭髮的保健和護理，飲食以清淡為主，忌食高熱量或刺激性食物，生活作息應規律、睡眠充足、減少心理壓力。局部用藥以去除油脂、減少皮屑、消炎止癢，慎選有去髮皮屑成分的洗髮水洗髮。

「華紅保健中心」使用最先進的電腦顯微儀器診斷脫髮原因。中心用臭氧蒸汽機滅菌，並使用高電波血循環器改善頭部血液迴圈，再使用保健儀器，配合獲美國FDA認可的天然頭髮再生產品治療。同時使用天然護髮素，提供頭皮毛囊營養，延長頭髮壽命。此外，還可以加上專業穴位按摩保健，促進迴圈，增強毛囊生命力，讓毛囊清潔健康，讓每位患者重拾頭髮再生能力。

「華紅保健中心」專精治療頭髮稀少、頭皮屑多、產後脫髮、女性脫髮、青春期脫髮、斑禿、頭痕及有炎症者、神經性壓力脫髮、遺傳和溢脂性脫髮、經常燙、染、吹頭皮受傷者。該中心治癒成功率相當高，信譽卓著。為提供最完善的服務，該中心只此一家，保證治療高品質，別無分公司，敬請認明。

此外，「華紅保健中心」並代理美、韓口碑最佳的頭皮頭髮保健和管理用品，並代理韓國知名的如山心、雪花秀系列的各種專業護膚及化妝品。該中心的診斷師精通國、韓、粵語和福州語。診所七天營業，有意者請先預約。

中心電話：(212)608-3913；地址：華埠勿街2號永明大廈2樓201室(2 Mott Street, 2FL, #201, NY 10013)。

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