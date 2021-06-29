保護咽喉 咳嗽吃日本「龍角散」

「龍角散」直接從日本原裝進口。

「龍角散」最早是日本 江戶時期秋田藩(藩王佐竹候)的御用家傳藥，當時的藥方中含龍骨、龍腦和鹿角霜，且為散劑，故此得名。距今已有200多年的歷史，後隨著日本廢藩置縣的政治變革，藩王國消失，隨藩王移居江戶(現東京 )的藤井正亭治，獲藩王下賜「龍角散」。隨著時代變化積極創新，除了傳統止咳祛痰藥「龍角散」外，「龍角散」清喉直爽系列，更帶給顧客全新享受！

「龍角散」清喉直爽，芒果味含片添加了草本植物微粉的草本含片，可以長時間給咽喉帶來清涼感，並使口中唇齒留香。含在口中，待含片緩慢融化，可以使草本植物微粉發揮最大效果；「龍角散」清喉直爽，薄荷味顆粒入口即化，迅速針對咽喉不適發揮作用，喉嚨瞬間清爽，止咳化痰清新通暢。

「龍角散」粉末製劑以鎮咳化痰聞名於世，根據古傳秘方配製，不僅能迅速有效地輔助人體內支氣管、咽喉的淨化能力，且能保護呼吸及發聲器官的機能，有效溶化激烈咳嗽無法排出的頑痰，同時加強氣管、支氣管內壁排痰的纖毛運動，潤滑咽喉。不需用開水送服，直接把微粒粉末製劑倒入口中，細微粉末可以包覆咽喉黏膜，無需經過胃部，直接於咽喉發生作用，從而鎮咳化痰。

「龍角散」的特點︰溫和的草本植物成分直接作用於咽喉，恢復咽喉活力。緩解咽喉乾燥引發的咽喉不適，保護咽喉。針對咽喉不適，咽喉發炎引發的咽喉疼痛，嗓音沙啞，咳嗽、咳痰等咽喉症狀，有良好效果。

「龍角散」是日常清咽護嗓良品。無需配水服用的速溶顆粒、入口即化，便於攜帶的獨立包裝，隨時隨地滋潤咽喉。薄荷口味給咽喉帶來清爽感受。無糖製劑，睡前也可以安心服用。

所有「龍角散」產品直接從日本原裝進口，安全可靠。全美各大超市、中西藥房、參茸行及禮品店均有代售。總代理美國 蘇氏藥業有限公司，如有任何查詢，歡迎致電蘇氏免費專線︰1-888-221-3496，或上網︰ www.solsticemed.com。