我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

保護咽喉 咳嗽吃日本「龍角散」

紐約訊
「龍角散」直接從日本原裝進口。
「龍角散」直接從日本原裝進口。

「龍角散」最早是日本江戶時期秋田藩(藩王佐竹候)的御用家傳藥，當時的藥方中含龍骨、龍腦和鹿角霜，且為散劑，故此得名。距今已有200多年的歷史，後隨著日本廢藩置縣的政治變革，藩王國消失，隨藩王移居江戶(現東京)的藤井正亭治，獲藩王下賜「龍角散」。隨著時代變化積極創新，除了傳統止咳祛痰藥「龍角散」外，「龍角散」清喉直爽系列，更帶給顧客全新享受！

「龍角散」清喉直爽，芒果味含片添加了草本植物微粉的草本含片，可以長時間給咽喉帶來清涼感，並使口中唇齒留香。含在口中，待含片緩慢融化，可以使草本植物微粉發揮最大效果；「龍角散」清喉直爽，薄荷味顆粒入口即化，迅速針對咽喉不適發揮作用，喉嚨瞬間清爽，止咳化痰清新通暢。

「龍角散」粉末製劑以鎮咳化痰聞名於世，根據古傳秘方配製，不僅能迅速有效地輔助人體內支氣管、咽喉的淨化能力，且能保護呼吸及發聲器官的機能，有效溶化激烈咳嗽無法排出的頑痰，同時加強氣管、支氣管內壁排痰的纖毛運動，潤滑咽喉。不需用開水送服，直接把微粒粉末製劑倒入口中，細微粉末可以包覆咽喉黏膜，無需經過胃部，直接於咽喉發生作用，從而鎮咳化痰。

「龍角散」的特點︰溫和的草本植物成分直接作用於咽喉，恢復咽喉活力。緩解咽喉乾燥引發的咽喉不適，保護咽喉。針對咽喉不適，咽喉發炎引發的咽喉疼痛，嗓音沙啞，咳嗽、咳痰等咽喉症狀，有良好效果。

「龍角散」是日常清咽護嗓良品。無需配水服用的速溶顆粒、入口即化，便於攜帶的獨立包裝，隨時隨地滋潤咽喉。薄荷口味給咽喉帶來清爽感受。無糖製劑，睡前也可以安心服用。

所有「龍角散」產品直接從日本原裝進口，安全可靠。全美各大超市、中西藥房、參茸行及禮品店均有代售。總代理美國蘇氏藥業有限公司，如有任何查詢，歡迎致電蘇氏免費專線︰1-888-221-3496，或上網︰ www.solsticemed.com。

日本 美國 東京

上一則

時報廣場流彈擊傷海軍陸戰隊員 市長下令增派警力

下一則

聯成公所新選25名議員、5名候補

延伸閱讀

日選「最美新娘」出現台灣人 林志玲奪第3

日選「最美新娘」出現台灣人 林志玲奪第3
日本為何也要研發國產疫苗？現在又是哪家藥廠在領導？

日本為何也要研發國產疫苗？現在又是哪家藥廠在領導？
日本千葉縣卡車駕駛疑酒駕 衝撞小學生2死3重傷

日本千葉縣卡車駕駛疑酒駕 衝撞小學生2死3重傷
修學旅行因疫情取消 日本京都推修學旅行「宅配到校」

修學旅行因疫情取消 日本京都推修學旅行「宅配到校」
6600名粉絲集資 志村健銅像揭幕

6600名粉絲集資 志村健銅像揭幕

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40

紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

2021-06-23 10:12
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳