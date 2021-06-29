飛達西餅夏日清爽飲品讓您心情舒暢喜悅

系列冷飲品讓您品嘗清新的味道，同時更為健康。

近幾年，紐約 社區各種各樣的台式奶茶店悄然興起，餐飲業也掀起了一股台式奶茶飲品風。說到「飛達西餅」想必紐約的居民應該都不會陌生。開創於紐約社區近30年的「飛達西餅」集團引領健康美食領域，每日自製新鮮豆漿、豆花、仙草、布丁等美食，更為健康，備受廣大消費者的愛戴。

「飛達西餅」創辦至今近30年，共12家連鎖門面遍及紐約地區及康州快活大賭場，分別為：法拉盛 大學點天景購物中心，40-24 College Point Blvd.；法拉盛緬街，41-60 Main St.；法拉盛凱辛娜大道，46-15 Kissena Blvd.；法拉盛39大道，136-18 39th Ave.；法拉盛41大道，133-51 41st Ave.；皇后區 森林小丘（Forest Hills），107-50 Queens Blvd.；皇后區木邊（Woodside），61-31 Roosevelt Ave.；皇后區艾姆赫斯特（Elmhurst），86-12 Justice Ave./75-08 Broadway.；曼哈頓華埠，83 Mott St.；曼哈頓下城格林威治村（Greenwich Village），321 6th Ave,；康州快活大賭場（Foxwoods Resort Casino）。各家連鎖門面地址方便，讓夏日的消費者更便利地品嘗美味飲品和各類糕點美食。另，6月28號起，位於法拉盛凱辛娜大道41-33門面：41-33 Kissena Blvd.將永久性關閉，在此感謝社區民眾長期以來高度的支持。

「飛達西餅」憑藉嚴格的食物/飲品標準、堅持品牌創新、品牌連鎖化，一貫以「新鮮、健康、營養」為營業宗旨。食品創新和多元化的飲品系列是飛達西餅一直以來的競爭優勢，除了廣受歡迎的珍珠奶茶系列飲品之外，新推出的珍珠阿薩姆奶茶更受顧客們的喜愛。飛達西餅的珍珠奶茶飲品，食材直接從台灣進口，致力做到極致定制飲品，提供多種不同口味的珍珠奶茶，包括有：綠茶、芋香、檸蜜、杏仁、椰子、朱古力、豆漿、綠茶蜜等濃醇的奶香味，Q彈有勁的珍珠，讓人回味無窮。

飛達西餅的冰沙飲品，採用時令鮮榨蔬果創造高質量的冰沙。冰沙飲品不僅是新鮮水果與冰塊混合而成，而且還摻混著新鮮果肉，包括有：草莓、蜜瓜、奇果、芒果、紅豆、菠蘿、香蕉、木瓜、西瓜等。每款冰沙飲品都讓您在夏日舒暢無比。

除此之外，還有果汁綠茶：芒果、荔枝、百香果、青蘋、菠蘿、鳳梨等水果系列，以及抹茶拿鐵、紅豆抹茶拿鐵、綠茶等一系列冷飲品、熱飲品。

「飛達西餅」將一如既往地竭盡全力完善衛生、安全環節，保障每一位消費者的健康。請前往官網：www.fayda.com，或電郵[email protected] 詳細諮詢產品選購，歡迎親臨各連鎖門面選購。