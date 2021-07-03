建築木造房屋防蟻工程不可不慎

建蓋木屋，防蟻工程要周全。

何理律是一位在紐約開業超過五年的律師，家鄉在四川成都。辛辛苦苦地幹了五年的律師業務後，他總覺得壓力很大，光是每天八個小時的睡眠和偶而的跑步運動實在沒辦法消除他精神的疲勞。經過一位朋友的介紹，他開始週末到紐約市 外面一個半小時的山區裡健行。這種野外活動給他很大的舒壓作用，每次他健行之後總覺得身心得到一次徹底的洗滌，內外煥然一新。

後來朋友又帶他去滑雪 。他的活動範圍便伸展到紐約市外3小時車程之外的貓河山區（Catskill- kill是印第安話，意思便是河），這個地方的山、河、湖的數目、面積以及狀況都很可觀。幾年後他愛上這地方的山水，便想在這個地方買一棟房屋。

尋找了六個月之後，他在紐約時報 上看到一則賣地的廣告，這塊地坐落在貓河區的中部，大約6.5英畝，正在山頂上，和出名的Monhank（莫漢克）湖修道院的瞭望台遙遙相望。何律師非常喜歡莫漢克湖的美景，他去過幾次，也招待客人去過，能夠有一棟房屋，在這個有國家名聲的風景區旁邊，對他來說是美夢成真。

地價很低，只有六萬左右，何先生立刻簽約，一個月後過戶。經過開發商的介紹和一間賣預建房屋的公司簽約，要蓋一棟兩層的木屋。每層800平方尺，加上一個八英尺高的地下室，總共的面積是2,400平方尺。房屋後面建了一片1,000英尺左右的大陽臺，作為何律師的運動、閑坐、烤肉的地區。面對著翠綠的遠山，何律師非常喜歡。

兩個月之後，建屋公司用兩輛加長行的拖車把房屋的一樓和二樓從加拿大的廠房裡拖到建地。地基公司在建地上挖了一個大坑，在底層的土地上把地基和地基牆打好。兩層預建的木樓層便用起重機被疊放在地基上面。何律師請了建商推薦的電工和水管匠花兩個禮拜的時間把水電系統都裝設好。這時候地基公司在房屋的後面建了一個地上化糞池。化糞池上面蓋滿泥土，根本看不出化糞池的痕跡。最後挖井公司在離開化糞池120英尺的山坡上挖了一口井。井水純淨甘甜，生喝最好。電力公司這個時候也在地上插上三根電線杆每隔500英尺一根，把電力從馬路上已經架設的電線杆上的電線，引進這棟房屋，整棟房屋至大功告成。

之後的兩個禮拜，何律師業務太忙，沒辦法入住。兩個禮拜後，他第一次到了他的新屋。當他到達房屋的時候已經半夜。他就簡單地拿睡袋睡在二樓。第二天早上他一醒來，便發現二樓上有一些又黑又大的螞蟻，用何先生所沒看到過螞蟻所能移動的速度，快速移動。這些螞蟻的體積大約有一英寸長，外殼堅硬，踩都踩不死。何律師到一樓以及地下室看了一下，到處都有這些螞蟻。這下子何律師緊張了，立刻收拾東西，回到紐約市。一回到紐約市，他立刻打電話給當地的殺蟲公司，請他們去殺蟲。

殺蟲公司跟他說，這種螞蟻叫做木匠螞蟻(Carpenter Ants)，無所不在。殺蟲費要$500，兩天內可以完成。何先生立刻答應，用信用卡付了費用。下個禮拜他回到他的山屋裡，這些螞蟻都消失了，這件螞蟻風波才告一段落。

本案啟示：啃食木材的害蟲不止白蟻而已。木匠蟻在北美洲無所不在，其危害房屋的程度遠遠超過白蟻，屋主必須注意。

資料提供：黃啟源律師