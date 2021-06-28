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格萊寶美孕試管嬰兒中心試管或移植多次失敗患者福音

紐約訊

格萊寶美孕試管嬰兒中心（Global Fertility & Genetics NY, USA）服務項目包括試管嬰兒、性別篩查、基因診斷、凍卵、凍精、借卵代孕、借精、代孕。尤其擅長治療高齡女性、試管或移植多次失敗者，符合低收入標準家庭可申請試管補助計畫。

格萊寶美孕試管嬰兒中心由國際女性生育力保護大使劉安妮女士（Annie Liu）任CEO，美國輔助生殖技術協會前主席凱文·杜迪博士（Dr. Kevin Doody）任首席科學家，美國權威試管嬰兒不孕不育醫學博士；輔助生殖首席專家是原哥倫比亞大學生殖醫學教授、有近40年經驗的哈立德·澤圖恩。

格萊寶美孕試管嬰兒中心為中美之間輔助生殖技術及醫護培訓搭建平台，是海外試管的最大醫療平台和紐約頂尖試管嬰兒中心。通過中國總部和12家備孕中心，給中國病人提供更安全、更專業、更省錢的美國試管嬰兒服務，包括免費「凍卵」慈善計畫。

從2017年開始，格萊寶已經在北京、上海、廣州等30個城市，建立了50家生殖分院和12家備孕中心。劉安妮表示：中國市場供不應求，以後中國的患者可以免費與美國專家面對面。日常如果患者想諮詢美國的專家，在集齊三個檢測報告後，在www.gfgivf.cn網站提交需求，將有專門的工作人員收到後，翻譯成英文提交到美國專家團隊裡，並給患者推薦美國專家回答患者的問題，解讀報告、定制方案。今天中國的女性不用出國，就可以到格萊寶美孕中國辦事處北京明德國際醫院和12家備孕中心進行諮詢和做相關的安排，然後就輕鬆地接受世界一流水準的冷凍卵子技術。

格萊寶美孕試管嬰兒中心電話：646-859-6172。地址：115 East 57th St., Suite 420, New York, NY 10022。網址：www.globalfertility.net。中國官網：www.gfgivf.cn。

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