任安慎整型美容迎夏大酬賓所有手術項目原價優惠減$1000

位於法拉盛 、專精頭頸面部整型手術的任安慎整型美容，是由任安慎、黃思宜兩位醫師共同主理。兩位醫師都曾經執教常春藤大學的醫學院，該診所於去年喬遷新址，除擴大服務範圍之外，疫情期間更於近日推出遠程醫療服務，為僑胞提供安全、舒適的就診方式。為迎接全市解封恢復正常看診，該診所特提供夏季大優惠，所有手術項目在原價基礎上優惠減$1000，詳情可致電洽詢預約，先到先得，敬請把握良機。

任醫師表示，愛美是人的天性，追求完美的容貌更是現代人極為重視的功課之一，整型也已不再是少數人的專利了，年輕的少男少女對於自己五官的審美要求愈趨嚴格，在整型潮流風氣盛行之時，慎選醫術與醫德兼備的醫師更是不容輕忽。任醫師、黃醫師提醒僑胞，無倫整型範圍大小，術前必先尋找具有整型專科執照的合格正規醫師諮詢問診，確認病因及具備完善的療程，避免因收費便宜而誤信坊間偏方，造成皮膚、身體部位組織的生理傷害而得不償失。該診所現提供夏季大優惠，所有手術項目在原價基礎上優惠減$1000，歡迎僑胞致電預約洽詢。

紐約市 全市解封，凡是來診手術患者，請提供一周內核酸檢測陰性證明，或是出示完成兩劑Covid-19疫苗接種卡，以確保客戶與醫護之間的接觸安全。該診所寬敞明亮，候診區舒適雅緻，所有醫療器械全部更新，服務親切，給予人專業信任的安全感。任安慎醫生是法拉盛華人 地區唯一的頭頸面部整形醫生(Facial Plastic Surgeon)，榮獲2015紐約華人社區唯一授權玻尿酸、肉毒桿菌注射具資格指導培訓其他醫師，也是紐約華人地區最早推出PRP(富含血小板纖維蛋白注射)、電波拉皮(Ultherapy)、溶脂針(Kybella)的整型診所。

任醫師精通華語、英語，對亞洲人雙眼皮手術有特別研究，諸如眼皮及眼袋整型手術、額、面部、頸部拉皮、鼻型整治、面部抽脂、下顎塑型手術、耳朵整型、磨皮及疤痕修復等手術及非手術性治療，包括Botox注射除皺紋、瘦臉，以玻尿酸注射美化唇部、隆鼻、豐唇、豐臉頰、法令紋、夫妻宮、頸部皺紋、面部抽脂、削骨等。

該診所免費諮詢，精通國、粵、英語，接受各類保險。法拉盛診所新址：38-08 Union St., #3E, Flushing, NY11354，電話：718-670-0006。各類眾多美容手術前後對比照片請閱：www.albertjenmd.com。