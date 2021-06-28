紐約家電「清涼一夏」空調特惠三菱格力及各大名牌現貨供應
炎熱的夏季正式來臨了，紐約的高溫著實讓人不敢恭維，紐約家電為回饋社區僑胞，特別舉辦了「清涼一夏」空調特惠活動，所有分體空調、窗式空調、墻洞式空調及移動式空調均有特價折扣。品牌包括有三菱、格力、Friedrich、Frigidaire、Fujisonic、LG、Amada、Fujitsu等，而且都是現貨供應。另紐約家電現正積極配合政府推出的為紐約市長者和低收入家庭免費申請高達$800的空調補助。由於此次的優惠補助是2021年8月31日截止，希望符合資格的華人僑胞盡速前往紐約家電的各門市諮詢，紐約家電的專業工作人員會詳盡地為您解答和提供相關的申請服務。
紐約家電開業已超過20年，服務了廣大的華人僑胞，其門市遍布紐約法拉盛、布碌崙及長島各地。負責人Michael鍾介紹，紐約今年的天氣非常的悶熱，空調是每個家庭必不可少的家用電器，此次的折扣就是為了讓僑胞減少負擔，以度過炎炎夏日。
他介紹此次的優惠活動囊括了各大高效環保的省電節能機型，比如三菱、格力、Friedrich、Frigidaire這些都是品牌中非常有歷史和聲望的，而且就近幾年的市場趨勢來看，分體空調也逐漸成為空調中的主流，因為無論從製冷、靜音、耐用、節能等方面都有著卓越表現，因此廣受大眾消費者的喜愛。美國電力公司Con Edison也配合政府積極推動節能省電為消費者提供每台$250的補助退款，這些繁複的手續，只要消費者在紐約家電購買的空調，他們都會安排專人代為申請，直到款到消費者手中為止。
紐約家電擁有多個大型的倉儲中心，因此現貨存量非常充足，無論遠近每天都有送貨到府服務，而且他們深深了解北美僑胞的生活，讓他們意識到售後服務尤為重要，盡可能地將售後服務做到盡善盡美，讓客戶消費後無後顧之憂。紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及200萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務。建築業或裝修業者批發另有優待。
紐約家電各門市地址：布碌崙店：7305 New Utrecht Ave.；電話：718-837-8108。法拉盛緬街店：42-49 Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛緬街店：43-05 Main St.；電話：718-886-4980。法拉盛大學點店：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店：2300 86 St.；電話：718-266-9600。布碌崙店：919 65 St.；電話：718-886-4980。長島店：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。
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