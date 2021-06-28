紐約家電「清涼一夏」空調特惠三菱格力及各大名牌現貨供應

紐約家電推出「清涼一夏」空調特惠活動。

炎熱的夏季正式來臨了，紐約的高溫著實讓人不敢恭維，紐約家電為回饋社區僑胞，特別舉辦了「清涼一夏」空調特惠活動，所有分體空調、窗式空調、墻洞式空調及移動式空調均有特價折扣。品牌包括有三菱、格力、Friedrich、Frigidaire、Fujisonic、LG、Amada、Fujitsu等，而且都是現貨供應。另紐約家電現正積極配合政府推出的為紐約市 長者和低收入家庭免費申請高達$800的空調補助。由於此次的優惠補助是2021年8月31日截止，希望符合資格的華人僑胞盡速前往紐約家電的各門市諮詢，紐約家電的專業工作人員會詳盡地為您解答和提供相關的申請服務。

紐約家電開業已超過20年，服務了廣大的華人僑胞，其門市遍布紐約法拉盛 、布碌崙 及長島各地。負責人Michael鍾介紹，紐約今年的天氣非常的悶熱，空調是每個家庭必不可少的家用電器，此次的折扣就是為了讓僑胞減少負擔，以度過炎炎夏日。

他介紹此次的優惠活動囊括了各大高效環保的省電節能機型，比如三菱、格力、Friedrich、Frigidaire這些都是品牌中非常有歷史和聲望的，而且就近幾年的市場趨勢來看，分體空調也逐漸成為空調中的主流，因為無論從製冷、靜音、耐用、節能等方面都有著卓越表現，因此廣受大眾消費者的喜愛。美國電力公司Con Edison也配合政府積極推動節能省電為消費者提供每台$250的補助退款，這些繁複的手續，只要消費者在紐約家電購買的空調，他們都會安排專人代為申請，直到款到消費者手中為止。

紐約家電擁有多個大型的倉儲中心，因此現貨存量非常充足，無論遠近每天都有送貨到府服務，而且他們深深了解北美僑胞的生活，讓他們意識到售後服務尤為重要，盡可能地將售後服務做到盡善盡美，讓客戶消費後無後顧之憂。紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及200萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務。建築業或裝修業者批發另有優待。

紐約家電各門市地址：布碌崙店：7305 New Utrecht Ave.；電話：718-837-8108。法拉盛緬街店：42-49 Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛緬街店：43-05 Main St.；電話：718-886-4980。法拉盛大學點店：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店：2300 86 St.；電話：718-266-9600。布碌崙店：919 65 St.；電話：718-886-4980。長島店：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。