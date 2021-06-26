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KIA「FIRST EDITION」EV6電動車1500輛全部預定一空 將於2022年第一季交車

紐約訊
KIA「FIRST EDITION」EV6全電動汽車全部預定一空，1500輛全新EV6將於2022年第一季交車。
KIA「FIRST EDITION」EV6全電動汽車全部預定一空，1500輛全新EV6將於2022年第一季交車。

在北美市場剛剛上市接受預定的KIA「FIRST EDITION」EV6電動車，1500輛限量版在恢復預定的當天於Kia.com出售一空，新車預計在2022年第一季度交付給各地經銷商。全新推出的First Edition還提供三種禮品可供選擇，包括家用充電器、可在全美充電站使用的1000kWh積分、以及連接EV6 Kia Connect服務套件的Apple Watch。超過81%的消費者選擇了家用充電器。

此次接受預定的First Edition提供三種限量版顏色組合，包括搭配黑色座椅的都市黃，帶有深綠色座椅的冰川白，和帶有黑色座椅的啞光金屬灰，其中都市黃和冰川白的深綠色內飾將僅限於First Edition。在內飾方面， 帶有「First Edition」標識的發光門檻和特殊內部標誌，突顯限量生產的獨特屬性，同時還有增強現實平視顯示器、遠程智能停車輔助、天窗、20英吋輪胎、高級14揚聲器Meridian音頻系統、雙電機AWD動力輸出和77.4kWh電池。

「Kia歡迎第一批EV6買家，和我們一起見證歷史時刻。」Kia北美和美國公司總裁兼法人Sean Yoon表示，「Kia的『電動生活方式』提供了奢華、性能和技術的獨特結合，第一版EV6將為車主帶來獨一無二的體驗」。「全新的EV6代表了Kia的未來，為了慶祝第一輛專屬電動汽車的亮相，EV6推出了限量First Edition」。Kia汽車美國市場部副總裁Russell Wager表示，「選擇EV生活方式的客戶，我們希望可以為你真正帶來不一樣的產品，慶祝在這振奮人心的旅途上，Kia可以一路有你」。

總部位於加州爾灣市的Kia汽車美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國汽車繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。欲知更多關於First Edition Ev6的資訊，請瀏覽www.KIA.com。

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