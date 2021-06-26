長島市中心大道5203號平價廉租房即日起接受報名申請入住 2021年8月16日截止

皇后區長島市中心大道5203號豪華公寓大廈(右)已開放各界申請平價廉租房。

皇后區長島市 中心大道5203號豪華公寓大廈(5203 Center Blvd Apartments, Long Island City, Hunter's Point South)重新定義濱水生活方式。該廈是由政府補助的平價廉租房，現已開放各界申請，至2021年8月16日截止。

上述建築是依據紐約市 住宅開發公司、紐約市房屋保護及開發局的混合中等收入計畫所建造完工。該大樓有全方位的高空景觀、大量公共戶外休閒活動空間、並毗鄰各類交通樞紐，讓生活更高效。除了坐擁社區的活力與便利之外，該公寓樓有迷人裝飾，配備現代化電器，居民能共享設計精美的公共區域。其他完備設施還包括24小時保安大堂、樓內住戶管理員、包裹室收發員、車庫、免費洗衣房、以及免費自行車存放處。同時，視每月社區費用的不同，住戶或許還可享有各種便利設施，包括聯合共用辦公區、兒童遊戲室、以及另行收費的健身中心、瑜珈工作室、休息室、附檯球桌與小廚房的俱樂部、附日光浴平臺、以及燒烤架的屋頂露臺。

申請此一平價廉租房須符合家庭人口、家人身分、以及家庭收入等條件，詳情請上網或留意世界日報6月27日周日、7月7日周三、及16日周五的全版彩色廣告。大樓保留戶計有(1)5%給行動障礙申請人，(2)2%給視障或聽障申請人，(3)100個單位給62歲以上耆老申請人。另有單位優先選擇權給(1)50%皇后區第二社區委員會的居民，(2)2%給市府雇員。

有意租住上述平價房者，請上網或郵遞書面申請表。上網申請網址：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。郵寄索取申請表，請寄明信片或附上回郵信封至：5203 CENTER BLVD APARTMENTS, PO BOX 1543, NEW YORK, NY 10159。對於每個開發計畫，一人只能發送一份申請表，請勿重覆提交，也請勿同時上網及郵遞書面申請表。提交超過一份申請表的申請人，可能會遭取消資格。

所有申請表格必須在2021年8月16日當天或之前提交，如果是郵遞書面申請表，信封上務必蓋有有效日期郵戳，逾時提交的申請表一概不予接受。申請截止後，經由抽籤，挑選出部分申請書供審閱。如果你的申請書獲選中而又基本符合條件，相關部門會跟你面談，決定你是否合格。約談通常會安排在申請截止日後的二至十個月。到時你需要帶著文件證明你的家庭人口、家人身分、以及家庭收入。

長島市中心大道5203號大樓交通方便，地鐵7/G、公車Q69/Q103、長島鐵路與東河渡輪均可抵達。請上網瀏覽更多資料：hunterspointsouthaffordablehousing.com，無申請費、無佣、無煙建築。