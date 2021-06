亨瑞森西格律師樓 提供優質服務精擅商業契約履行及民事侵權訴訟問題

亨瑞森西格律師樓紐約辦公室請洽黃瓊慧律師 ,她專業耐心,為僑胞爭取最大權益。

很多中小型企業平常並不是很重視遵守公司型式及法律規範公司內部規章,一但遇到公司被告,很多公司負責人及股東才發現自己的個人財產可能也會遭殃。一般來說,公司與股東是分開的,只有公司內部的主管人員能做出決策,而非股東所能干涉,但是如果原告能證明公司跟個人是一體兩面,那麼公司的保護面紗是可以被刺穿破的。此種法理也適用於大一點的跨國企業母子公司的型態結構。亨瑞森西格專業律師樓律師陣容實力堅強,為您保障權益爭取公道。該律師樓服務紐約州 華人,並設有上州 面談處,請先預約。紐約辦公室請洽黃瓊慧律師(Chiung-Hui Huang, Esq.),歡迎僑胞致電洽詢。

該律師樓表示,許多公司利用合法的經營方式,比如說設立子公司來經營管理總公司之事務,而此種公司型態往往能避免母公司對於子公司之責任和義務。許多訴訟時常發生債權人原告直接向債務人被告的母公司請求損害賠償,利用上述所稱「揭穿公司面紗」。對於原告來說,藉由揭穿公司面紗法理能使被告的母公司為其子公司負責,而且即使母公司並非設立於美國 當地亦非美國國民,也有可能藉由此等關係使美國法院對其有管轄權而得為判決所及,這是對原告方非常有利之武器。

要揭穿公司的面紗,法院首先要確定兩公司之間有一定的聯繫關係。最常遇到的情況就是一體兩面(two sides of the same coin)或「另一個我」(alter ego),也就是母公司完全掌控子公司之營運、資產、人力。比如說有共用的人員或電話或之外址或e-mail、母公司握有子公司所有的股票等,子公司彷彿只是母公司的分身一般,並無自己獨立的人格。另一種看法則是把子公司當成工具,子公司基本上就是母公司之代理人,不論做何決定、跟誰買賣合作簽約等事項,都是由母公司來指派核准或抉擇,子公司事實上為母公司全權掌控的代理人。這種情況下,揭穿公司面紗理論也適用。

如要避面母公司資產因揭穿公司面紗理論而受到波及,要事先做好內部及對外的合法規範,來減輕自己之責任或降低自己被告之風險,合適的方法包括:要讓母公司所有與子公司的合約或交易都要公平公正公開,不得造假、子公司有獨立之銀行戶頭、保險、租約等,讓子公司擁有自己的管理階層,能開自己的會議,也讓子公司得以雇用自己的員工,用自己的營運所得支付薪資、母子公司管理人員及股東不能完全或幾乎是同一班人馬等。法院檢驗母子公司的聯繫關係是用很多因素來做全體評估,很少只用一個因素來判斷一體兩面或「另一個我」。 揭穿公司面紗常用在商業契約履行或民事侵權訴訟問題等。

亨瑞森西格律師樓地址:225 Broadway, Suite 1803, New York, NY 10007