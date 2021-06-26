布碌崙七、八大道改單行道 華人居民反彈

美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊在會議上呼籲民眾要齊心努力爭取權益。

在繁華鬧市的背後，自然而然衍生出一連串的生活環境問題，光輝背後又換來了多少煩惱。交通嚴重堵塞，環境衞生污染無法解決臭氣熏天，吵架偷盗等壞事頻生，布碌崙 七、八大道可喻為繁華鬧市商家尺土寸金之地。

如何完善地解決及改善這種社會生態問題，確實各人有各人的想法，公說公有理婆説婆有理，很難定斷誰對誰錯，但決策只要能多接受各界意見，透明度高、維護著大眾權益已經很對了，很多第一代的移民他們終生的積蓄都投資在這片土地上，要尊重他們的權益。

市交通局(DOT)日前公布布碌崙(布魯克林)華裔社區的第七、八大道改為單行道的計畫，因改建後很有可能引起更嚴重交通壅堵、損失183個停車位，引起當地華人 強烈反彈；華人社團曾舉行多次大型討論會，商討對策。

日落公園七、八大道39街至66街之間的街區將由雙向車道改為單行道，改建後只剩一條車道，兩旁是11呎寬的停車道，並加建一條6呎寬單車專用道；在8大道51街至60街之間，因人潮眾多，將在原本11呎寬的車道上拓寬人行道。

當局將在商業通道周圍新增95個2小時收費咪表停車位，就算如此，兩大道總共減少183個停車位；反對者對該案最大的意見包括，該處單車道的使用率並不高、只要有人違規停車，就會造成交通壅堵，民眾也更難尋找停車位。

反對該計畫的華人指出，該計畫需立即斬斷，否則為時已晚，不利社區發展；美國 紐約華人聯合會會員陳其茂表示，若兩大道改成單行道，將嚴重影響當地商業發展，他指出，這是市長白思豪(Bill de blasio)針對華人所做的舉措，對社區只有百害而無一利。呼籲受該計畫影響的各界人士踴躍反應意見，只要人數龐大就能給市府起到震懾作用，聆聽華人居民的聲音。

市交通局(DOT)計畫將七、八大道改建為單行道，以減少交通壅堵，過去幾個月內邀請部分華人組織舉行閉門會議商討；美國亞裔維權大聯盟日前聯合當地居民和商家等人召開記者會，指出該計畫將對八大道華社商業核心帶來很大的衝擊，應考慮更多當地華人的意見，要求當局給出詳細的提案內容。

根據當前信息，日落公園七、八大道39街至66街之間的街區將由雙向車道改為單行道，其中八大道改為北向單行、七大道則南向行駛；提出該計畫的主因是以上大道均處於商業繁華區，雙排停車和卸貨狀況嚴重，造成B70公車經常延遲，也擔心會因此對電單車騎士、路人安全造成威脅。美國亞裔社團聯合總會主席、美國亞裔維權大聯盟總召集陳善莊表示，當局大約20年前就提出類似計畫，最後沒有實行，現在隨著新移民的加入和商業區的發展，再次提計畫，更需考慮當地居民的看法。

雖部分華人組織參與閉門會議，但他不認為就足夠代表整體社區的意見，為此大聯盟將安排人員挨家挨戶做民意調查，包括詢問對此項目是否知情、同意和建議等，也歡迎民眾致電(929)999-8800發表意見。

亞總會常務會長姜書棟表示，就算當局的出發點是好意，但對八大道交通的這一大整改，會很大牽動當地商民的利益，不應草率行事，何況改成單行車道是否就能解決問題，目前還不明晰。

布碌崙第七社區委員會主席祖尼加(Ceasar Zuniga)提到，去年10月當局透露這個意向，但提供的細節有限；在他看來，三大道發生過多起交通死亡事故、四大道交通維修也未完成，當局卻忽視以上情況，反而急於想解決八大道交通壅堵，讓他對其用心感到懷疑。

在八大道經商16年的林錚表示，去年底法拉盛市中心公車專用道計畫的實行，對緬街商家造成傷害，不想八大道淪為同樣下場；既然當局去年底就萌生此意，為何直到現在都不願告知最直接受影響的當地居民，並採納他們的意見，對此身邊很多商家都表示不理解。

布碌崙區市議員候選人林煜亦曾表示，會為當地華人爭取最大的權益，明確表達我們是需要甚麼，並不是他們給我們甚麼都要接受。