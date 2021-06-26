布碌崙七、八大道改單行道 華人居民反彈
在繁華鬧市的背後，自然而然衍生出一連串的生活環境問題，光輝背後又換來了多少煩惱。交通嚴重堵塞，環境衞生污染無法解決臭氣熏天，吵架偷盗等壞事頻生，布碌崙七、八大道可喻為繁華鬧市商家尺土寸金之地。
如何完善地解決及改善這種社會生態問題，確實各人有各人的想法，公說公有理婆説婆有理，很難定斷誰對誰錯，但決策只要能多接受各界意見，透明度高、維護著大眾權益已經很對了，很多第一代的移民他們終生的積蓄都投資在這片土地上，要尊重他們的權益。
市交通局(DOT)日前公布布碌崙(布魯克林)華裔社區的第七、八大道改為單行道的計畫，因改建後很有可能引起更嚴重交通壅堵、損失183個停車位，引起當地華人強烈反彈；華人社團曾舉行多次大型討論會，商討對策。
日落公園七、八大道39街至66街之間的街區將由雙向車道改為單行道，改建後只剩一條車道，兩旁是11呎寬的停車道，並加建一條6呎寬單車專用道；在8大道51街至60街之間，因人潮眾多，將在原本11呎寬的車道上拓寬人行道。
當局將在商業通道周圍新增95個2小時收費咪表停車位，就算如此，兩大道總共減少183個停車位；反對者對該案最大的意見包括，該處單車道的使用率並不高、只要有人違規停車，就會造成交通壅堵，民眾也更難尋找停車位。
反對該計畫的華人指出，該計畫需立即斬斷，否則為時已晚，不利社區發展；美國紐約華人聯合會會員陳其茂表示，若兩大道改成單行道，將嚴重影響當地商業發展，他指出，這是市長白思豪(Bill de blasio)針對華人所做的舉措，對社區只有百害而無一利。呼籲受該計畫影響的各界人士踴躍反應意見，只要人數龐大就能給市府起到震懾作用，聆聽華人居民的聲音。
市交通局(DOT)計畫將七、八大道改建為單行道，以減少交通壅堵，過去幾個月內邀請部分華人組織舉行閉門會議商討；美國亞裔維權大聯盟日前聯合當地居民和商家等人召開記者會，指出該計畫將對八大道華社商業核心帶來很大的衝擊，應考慮更多當地華人的意見，要求當局給出詳細的提案內容。
根據當前信息，日落公園七、八大道39街至66街之間的街區將由雙向車道改為單行道，其中八大道改為北向單行、七大道則南向行駛；提出該計畫的主因是以上大道均處於商業繁華區，雙排停車和卸貨狀況嚴重，造成B70公車經常延遲，也擔心會因此對電單車騎士、路人安全造成威脅。美國亞裔社團聯合總會主席、美國亞裔維權大聯盟總召集陳善莊表示，當局大約20年前就提出類似計畫，最後沒有實行，現在隨著新移民的加入和商業區的發展，再次提計畫，更需考慮當地居民的看法。
雖部分華人組織參與閉門會議，但他不認為就足夠代表整體社區的意見，為此大聯盟將安排人員挨家挨戶做民意調查，包括詢問對此項目是否知情、同意和建議等，也歡迎民眾致電(929)999-8800發表意見。
亞總會常務會長姜書棟表示，就算當局的出發點是好意，但對八大道交通的這一大整改，會很大牽動當地商民的利益，不應草率行事，何況改成單行車道是否就能解決問題，目前還不明晰。
布碌崙第七社區委員會主席祖尼加(Ceasar Zuniga)提到，去年10月當局透露這個意向，但提供的細節有限；在他看來，三大道發生過多起交通死亡事故、四大道交通維修也未完成，當局卻忽視以上情況，反而急於想解決八大道交通壅堵，讓他對其用心感到懷疑。
在八大道經商16年的林錚表示，去年底法拉盛市中心公車專用道計畫的實行，對緬街商家造成傷害，不想八大道淪為同樣下場；既然當局去年底就萌生此意，為何直到現在都不願告知最直接受影響的當地居民，並採納他們的意見，對此身邊很多商家都表示不理解。
布碌崙區市議員候選人林煜亦曾表示，會為當地華人爭取最大的權益，明確表達我們是需要甚麼，並不是他們給我們甚麼都要接受。
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