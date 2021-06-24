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朱&施聯合律師樓資深猶太律師提醒非公民被抓應立刻申請保釋

紐約訊

所謂監獄保釋就是以提供保金或保證的辦法，讓被關押的人從監獄裡釋放出來。法律規定，被關押的移民有權提出保釋申請，請求法官審理其保釋申請。保釋金制度在不同州之間存在差異。

美國移民法規定，如果一個非美國公民犯下了某些重罪，特別是道德犯罪，如盜竊、賣淫、家暴等，留學生替考也屬其中，以及毒品犯罪和非法滯留等。當其在當地監獄服刑完畢後，移民監獄可以立刻「接手」將其拘押，並進入遣返程式。

一般刑事案件的大概過程如下：

1. 逮捕

案情嚴重者：警方會當場進行逮捕，並把犯罪嫌疑人轉交至扣押中心，扣留著等待提審。然而，許多人不知道的是，在被提審前，其律師將要與各個部門交涉，讓其檔案可及時送到法官面前。

案件較輕者：警方將會在逮捕犯罪嫌疑人後釋放，並發放一張通知，犯罪嫌疑人會被告知需要在某日期回去出庭。

2. 提審(Arraignment)

仍被拘留的犯罪嫌疑人將面臨被拘捕後的第一階段：提審，通常都會在24小時內進行。然而，對於那些案件較輕者，雖然可以避免這短暫的牢獄之苦，但案件依舊要通過提審。犯罪嫌疑人會被帶到法官面前，同時被告知所要面臨的指控、保釋的金額等。政府的指控通常會以控告書的方式被提出，它會列出犯罪嫌疑人的罪行。這一過程需要律師陪同。

3. 採集證據

在刑事案件開始後，檢方需要在一定時間內收集證據並幫案件帶到下一個階段：聽證；否則，案件將會被撤銷。時間段區分為：輕罪是90天，重罪是6個月。但是這一過程並不是所有律師都了解的。

4. 聽證(Hearing)

有經驗的律師會把握這個機會，查閱政府律師所收集的證據，一旦發現部分證據的來源不合法，比如因警方的失誤、逮捕過程出錯、或證據沒有通過法律管道得到等，向法官提交請求，要求排除該證據起來。部分案件因律師的經驗豐富，了解這一過程，可以證據不足為由使案件撤銷。同一時間，律師可以與政府律師交涉，嘗試得到一個雙方都同意的認罪協定。但是對於非美國公民，在認罪前最好諮詢移民律師，了解認罪後會否影響現在或未來的身分問題。

5. 審訊(Trial)

大部分的案件不需要進入這一步。在審訊過程中，犯罪嫌疑人有權要求是否要陪審團、是否出庭作證等，而其律師有權決定是否傳喚證人等。當然，在法庭上，犯罪嫌疑人做出任何決定或行動前，都需要諮詢律師該決定或行動的後果。

6. 判刑

無論是否有陪審團，法官仍舊可以做出最後判刑決定。懲罰包括監禁、罰款、社區服務、緩刑或以上處罰同時進行。被判刑後仍有機會上訴。

一般說來，沒有刑事犯罪紀錄的移民或沒被當作恐怖分子的移民，都有可能獲得保釋。但真正要獲得保釋還必須讓法官相信，被關押的移民不會對他人的人身或財產和國家安全構成威脅，不會逃跑或躲避。根據經驗， 以下幾方面對能否獲得保釋有重要影響：

第一，家庭聯繫。家庭成員或親屬的請求和證明對保釋非常重要。

第二，被關押人過去的移民歷史。以前被抓過，以前逃過庭，以前被定過罪，都對獲得保釋不利。但以前曾經獲得保釋，可以用來證明這次保釋仍不會逃跑。

第三，工作歷史。

第四，在當地社區的聯繫。如某協會的成員、教會的教徒，很有幫助。

第五，進入美國的方式或在美國的時間長短。

第六，保釋金。

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移民 美國公民 監獄

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