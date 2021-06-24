瑞典皇室指定品牌Hästens始於1852年 為您定制舒適完美睡眠

Hästens床墊使用的馬尾毛、羊毛、棉、亞麻都比一般床墊用得更多，因此增加床體厚度與重量。如此厚實又柔軟的床墊，在支撐身體的同時，能讓脊椎獲得安穩的放鬆。床墊裡的棉花會吸收水分並分散到整個表面，馬尾毛的排濕性讓新鮮空氣得以導入交換，幫助身體降溫排濕，進而降緩心跳與血壓。加上羊毛保溫功能，人體能適應周圍的溫度。

紐約 僑胞有福了，國際公認最好手工優質床具，也是世界上最古老的睡床製造商——Hästens，有鑑於華人對完善生活品質的追求願望，特聘講國語和台語的業務代表Jeffrey施為僑胞服務。歡迎世界日報讀者致電預約Sleep spa體驗，體驗Sleep spa將為45-60分鐘，會帶您深入了解Hästens每張床的不同特性。

Hästens是世界上最古老的床製造商之一，始於1852年，由一個家族、六代人致力於製造最好的睡眠床墊。該公司擁有純熟的製床經驗，以給每個客戶頂級的睡眠品質為宗旨。以下列出幾項關於床墊的功能：

Hästens海絲騰床墊主要原料為：馬尾毛、羊毛、天然棉(含亞麻)及鋼，所有材料天然(絕不含泡沫、乳膠、阻燃劑、化學品等有毒/致癌物質)。

· 馬尾毛：所有熟睡者的自然溫度調節；

· 羊毛：它很輕薄，沒有重量感；

· 天然棉(含亞麻)：抑制細菌防過敏，減輕靜電的產生；

· 鋼：單點來支撐身體各個不同部位，符合人體工學。

床墊壽命：

· 市場上記憶泡棉床墊平均壽命為3-5年；

· Hästens床墊平均壽命為50+年。

科學為佐證，整骨醫生、骨科醫生、睡眠專家：

· 運動員、外科醫生、頂級創意人士和高管等高績效人士的床墊首選；

· 促進活化脊椎及骨盆的血液循環，大限度地減少長期肌肉 及關節的問題；

· 消除睡眠中REM的中斷壓力點。

The Sleep Spa專屬服務包括：

· 25年保固；

· 30年專屬「床墊醫師」到府服務，翻轉、按摩和重新校準您的床位，以獲得最佳性能；

· 專屬「睡眠醫師」解決減少睡眠上所產生的問題。

即使不斷精進制床技藝，Hästens海絲騰始終堅持使用純天然材料，其概念來自公司瑞典 雪平的工廠，入眼所見是堅硬的松木、靈活的彈簧、排除濕氣的馬毛、維持體溫的羊毛、清爽溫柔的棉花、吸附身體靜電的亞麻等特選材質，絲毫沒有需要掩飾隱藏的化學材料，吻合品牌講究自然的理念。手工難以數據化，必須要用身體的「六官」去體會，讓Hästens床墊擁有無法速成的觸感技藝，在百年歲月的考驗下，自然也無須任何華麗的說詞去包裝。

為了更方便及體諒每位客戶，公司將指派Hästens專屬司機，到家門口或者是您方便的地點接您體驗後再把您送到您所指定的下個地點，給每個你們最方便的至高服務。有意代理或了解詳情，請聯絡：

· Jeffrey Shih銷售代表：

Wechat ID：jeffrey840505

Line ID：chihjenshih [email protected]

· Richard Chang銷售執行長：

郵箱：[email protected]