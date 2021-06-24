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中國嘉德第29期網路拍賣會6/25開拍

紐約訊
本期繼續推出愛馬仕經典包袋專場。
本期繼續推出愛馬仕經典包袋專場。

夏至已至。這是最火熱的季節，也是最燦爛的季節。萬物的生機都在盡情綻放，太多的美好都將如約而至，E-BIDDING中國嘉德第29期網路拍賣會就是其中不容錯過的精彩。

第29期網路拍賣會延續中國嘉德一以貫之的高標準、高品質，精心組織了17個專場，將有772件拍品亮相。既有中國書畫、古籍善本、佳釀茗茶、錢幣等傳統收藏門類，也有愛馬仕經典包袋、體育巨星主題專場等將生活時尚與藝術收藏相結合的潮流藏品，佳品薈萃、精彩紛呈。

本期網拍，中國書畫特別推出兩個藏家主題專場，來源可靠、值得關注。佳釀臻茗將有5款酒商與香港漫畫大師黃玉郎聯名出品的威士卡上拍，分別選用“龍虎門”5位元主角的形象為主題，品飲或收藏俱佳。體育明星簽名專場將首次推出限量版簽名主題，為國內網拍平臺首次，機會難得，不容錯過。同時，本期繼續推出廣受好評的愛馬仕經典包袋專場，喜歡收藏包包的朋友可以盡情買買買。此外，古籍部推出四個專場，甄選200餘件拍品，囊括歷代碑帖法書、古籍文獻、名家書信與文稿等各類，詩書俱全、精彩紛呈。

本期網拍於6月23日上線，6月25日20:00開拍，27日-29日陸續結拍。拍品鑒賞地點在北京嘉德藝術中心三層、B2。朋友們，趕快點點手機，精彩一夏吧！

體育明星簽名專場將首次推出限量版簽名主題。
體育明星簽名專場將首次推出限量版簽名主題。

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