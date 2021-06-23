少年染新冠反覆住院仁德醫生呼籲青少年接種疫苗

仁德醫生的兒童和青少年專科醫生指出，青少年感染新冠後也有入院，甚至發展為重症的危險，呼籲適齡青少年盡早接種疫苗。

美國 食品和藥物管理局（FDA）批准12至15歲青少年接種輝瑞（Pfizer）新冠疫苗 已有一個月的時間，不少家長仍對疫苗的安全性心存疑慮。紐約市 規模最大的華人醫生集團——仁德醫生（Rendr）的兒童及青少年專科醫生指出，青少年感染新冠後同樣有住院、甚至發展至重症的風險。而在接種疫苗後，青少年出現嚴重反應的案例極為少見，也暫未確認與新冠疫苗有直接聯繫。

仁德醫生的兒童及青少年專科醫生陳毓青表示，自5月18日以來，已有198名18周歲以下的青少年在她所在的接種點接種了第一針疫苗。其中以16歲以上的青少年居多，主要因為這一群體有更多社交需求。而較年幼孩子的家長則顧慮較多。尤其是近期曝出的青少年接種新冠疫苗後出現心肌炎的案例，讓家長們對疫苗安全性持懷疑態度。

陳毓青醫生表示，目前報告的青少年心肌炎案例相對較少，且病症較輕，只要得到及時醫治和良好休息，一般不會留下後遺症，而且美國疾病控制與預防中心（CDC）的調查也暫未發現這些案例與新冠疫苗有直接聯繫。以她目前的疫苗施打情況來看，青少年在接種第二針疫苗後雖然會經歷與成人相似的副作用，如注射部位腫痛、發燒等，但症狀普遍更輕，持續時間也只有1到3天。

陳毓青醫生指出，民眾普遍認為兒童和青少年感染新冠後發展為重症的可能性很低。但一些孩子在染疫後可能出現非常嚴重的多系統炎症綜合症（MIS-C），甚至會有死亡風險。對於有慢性病的兒童和青少年來說，感染新冠更加危險。在她的病人中，有一位患有哮喘的16歲患者在今年3月感染新冠，出現了缺氧、高燒不退等症狀，經過多次住院治療之後才得以痊癒。這名患者在痊癒後完成了疫苗接種。

仁德醫生的另一位兒童及青少年專科醫生鐘蔚也表示，根據美國兒科學會（AAP）的報告，兒童確診病例約占全美確診總數的14%，其中約有0.1%-1.9%的兒童病患需要住院，家長不應掉以輕心。此外，紐約市府計畫在今秋完全恢復公校的實體教學。如果孩子不接種疫苗，返校後染疫機率將增加，更有可能將病毒帶回家中，使得其他家庭成員也面臨受感染風險。因此，除了對疫苗有過敏史的青少年之外，適齡的青少年都應及時接種新冠疫苗。考慮到接種者在完成第二針接種的兩周後才能實現完全免疫，鐘蔚醫生建議青少年應在9月開學前一個半月之前，進行第一針的接種。

鐘蔚醫生還提醒家長，因疫情所困，很多孩子沒有進行年度體檢和其他必需接種的疫苗。如果新學年開學後不能提供體檢和疫苗注射證明，學生將無法正常上學就讀。因此家長應盡早向家庭醫生諮詢，或登錄紐約市疫苗註冊網站Citywide Immunization Registry（CIR）查詢孩子必須接種的疫苗類別。如果孩子在中國接種了相關疫苗，也必需由家庭醫生進行認證，才能提交校方。

目前仁德醫生在法拉盛和布碌崙的6個接種點向12周歲及以上的民眾提供輝瑞疫苗，並在法拉盛、華埠和布碌崙的17個接種點向18周歲及以上人士提供莫德納疫苗。詳情請登錄官網查詢：https://www.rendrcare.com/covid-19-vaccine/?lang=zh-hant。