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拉斯維加斯法律服務事務所專業辦理紐約/內華達州離婚官司業務

紐約訊

拉斯維加斯法律事務所位於法拉盛百利大廈，是一家正式在內華達州登記執照的公司，此事務所已成立13年並有多位專業離婚律師協辦。專業服務範圍包括：快速離婚，爭議離婚，協議離婚，跨國離婚，公告離婚，小孩監護權協議書，單身證明，翻譯四級公證，免費離婚法律諮詢等。精辦各州離婚事宜，歡迎洽詢。

紐約州為例，無爭議離婚：快速送件，費用合理。無小孩的約需3-4個月。有小孩約需4個月或以上，依法官辦案速度而定。而紐約州爭議離婚方面，紐約區事務所的經理許先生表示，如果在紐約州或其他英格蘭州提出單方面離婚，也就是所謂的爭議離婚，要特別注意以下事項：單方面離婚需提供具體訴訟「理由」（Grounds）。「理由」須先成立，並且需有證人出庭作證。一般情況下，出庭打離婚官司需3-4年，律師費用高達3-5萬美金。最重要的是紐約州法院傾向不准單方面離婚。如果在紐約打單方面離婚官司，既耗時間，又耗財力和精力，因為紐約州只有3位法官在審判「單方面離婚」。

紐約州「單方面離婚」需要以下「理由」才可成立：（1）虐待與不人道待遇。（2）遺棄一年以上。（3）通姦罪。（4）監禁三年以上。另外，首先要提供足夠的證據來成立「理由」，「理由」成立之後才可以開始解決有關（1）孩子撫養權（2）監護權（3）探視權（4）撫養費（5）贍養費（6）婚後財產分配等問題。

該事務所同時提供內華達州離婚業務。爭議離婚：精辦專業高難度離婚案件，（A）在內華達州爭議離婚/單方面離婚（Contested Divorce）：無需理由，無需對方簽字或同意，只要申請者簽字即可，但需送達「傳票」與「離婚訴訟書」給對方，因此必須要有對方的正確地址，所需時間為2-3個月左右。（B）內華達州公告離婚（Publication Divorce）：對方在美國、中國或外國失蹤，無法取得聯繫，或者躲起來不接受傳票，公告離婚所需時間為3-4個月左右。雙方當事人無需出庭（除非法官抽中）。

拉斯維加斯法律服務事務所從2008創立以來，以專業、高效率、迅速快捷、經驗豐富、親切熱情及信任為宗旨。經驗豐富的工作團隊專門精辦各類困難度極高的棘手的離婚案件。成功率高達到100%，價錢合理。該事務所的主要宗旨是解決您婚姻的痛苦，讓您可以展開一個全新的生活。歡迎諮詢紐約區事務所，七天工作，您有任何有關離婚的問題隨時打電話給我們，或來辦公室諮詢。

電話預約：718-475-6111，718-888-0922；地址：41-25 Kissena Blvd. Room #107, Flushing, NY 11355（百利大廈：圖書館斜對面，中美超市隔壁）； Website：www.VegasDivorce.us。

紐約州 內華達州 傳票

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