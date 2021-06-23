金神TAO「道」餐廳開幕成餐飲娛樂熱點

金神TAO「道」餐廳。

「道TAO」康州金神大賭場分店已於今年開業，TAO是全美營運最成功的亞洲美食 餐廳/酒吧/夜總會，集現代亞洲美食和娛樂一體，一開幕即成金神新熱點，大大提高了金神亞洲美食的水準。

TAO餐廳位於華麗的Sky酒店大堂旁，為金神亞裔 顧客增添一個廣受歡迎的用餐選擇。康州金神總裁兼總經理Ray Pineault先生表示：「我們很榮幸Tao Group Hospitality成為金神的餐飲合作夥伴，伴隨我們把金神拓展為高檔餐飲、娛樂和夜生活的全方位目的地。TAO餐廳將與金神一起滿足當今消費者尋求新穎和互動式用餐體驗的需求。該餐廳的經營模式彰顯了金神為各地賓客提供時尚而充滿活力的聚餐環境的承諾，供親朋好友一起享用。」

TAO餐廳將由Scamardella大廚掌控廚房，提供高級的泛亞菜單。賓客可以品嚐到來自海陸空的各種美食，例如沙爹智利鱸魚、龍蝦餛飩、北京 烤鴨、「沙」埋脆皮鯛魚和備受稱讚的金槍魚刺身。這些特色菜餚已成為TAO品牌的代名詞。TAO餐廳的飲品餐單迎合亞洲口味，特色精製雞尾酒既富有創意又容易被接受，還有豐富的清酒種類供選擇。

金神新的TAO餐廳由屢獲殊榮的建築和設計公司Rockwell Group合作設計，該公司先前已與Tao Group Hospitality合作完成了16個項目，以及金神的多個項目。這個10,000平方呎的新餐廳將設有200個座位和賓客期望看到的數個TAO聞名的設施，包括Ink Lounge酒吧和壽司吧，以及主餐廳內16英呎高的觀音雕像。目前餐廳及酒吧都已開放，夜總會將會在稍後開放。更多有關信息請訪問網站TAOmohegansun.com。「道TAO」康州金神大賭場視頻：https://youtu.be/nWXfgSgkEoM。