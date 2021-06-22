臧東慧(Donghui Zang) 參選第29選區市議員。

市議會第29選區市議員參選人臧東慧(Donghui Zang)，選區包括Forest Hill森林小丘，Rego Park雷哥公園，Kew Gardens秋園，Richmond Hill裡士滿山。他的主張：反對社區監獄 、支持員警執法、反對保釋金改革、恢復紐約市 安全。保衛特殊高中 、天才班考試，尊重學區劃分，每個小孩都應該得到良好教育。

臧東慧日前由紐約亞美聯盟副主席羅維宗陪同拜訪世報，闡述政見，受到世報接待。他稱自己出身貧寒，通過讀書走出國門，後進入華爾街工作。改寫人生，深知教育對華裔家庭的重要，因此致力反對取消特殊高中入學考試(SHSAT)與資優班等。

出生於河北農村的臧東慧表示，小時候家貧，四歲時家中還沒有通電，小學二、三年級時，要爬到房頂上才能「借光」看書；他通過努力學習，考取了當地最好的中學，後在上海交通大學獲得學士學位，來美留學後在萊斯大學(Rice University)獲得博士學位，畢業後進入華爾街的銀行。

臧東慧說，正因為他的經歷，當市府計畫取消特殊高中入學考試時，他立即發聲反對，並與華人家長創立紐約居民聯盟，為家長發聲，隨後他多次公開反對市府取消資源班與第28學區校園多元化計畫等，這些經歷讓他意識到參政的重要性，因此決定參選市議員。

對於市議會第29選區，臧東慧說，目前全市首要問題是犯罪率上升，市警經費被大砍，導致攻擊、謀殺與盜竊等案件不斷增加；他承諾，若當選，將提高警局預算，提案恢復便衣警隊，恢復員警的豁免權，重振員警士氣。

臧東慧還說，他堅決反對社區監獄項目，批評市府計畫花費330億元打造社區監獄，對當地社區造成負面影響，他若當選，將盡力推翻這一計畫，阻止在秋園與曼哈頓華埠建監獄。

市議員第29選區包括森林小丘、秋園與雷哥公園等，有不少華裔居民。