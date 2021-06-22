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華裔尹導競選法拉盛20選區市議員

紐約訊
華裔尹導競選法拉盛第20選區市議員。
華裔尹導競選法拉盛第20選區市議員。

華裔尹導競選法拉盛第20選區市議員，他表示：「在過去的一年當中，皇后區發生了好多變化。在這艱難的時代，我們比以往任何時候都更加需要團結具有實績的社區領袖們，建造我們更強大的社區。」他強烈反對紐約市取消資優班(Gifted and Talented)考試、支持現行的特殊高中入學政策；若當選市議員，最關注的是公共安全、教育資源、就業、平價住房和交通問題。通過新的排名選擇投票，尹導需要大家的幫助，請在第1選擇或第2選擇投票給尹導。如需要投票站接送服務，請致電：718-772-8947/917-330-9808。投票選出尹導，他有實戰經驗，真正解決問題。如要做志工，請聯繫917-741-8420或發送郵件至[email protected]

尹導表示，他堅決反對廢除資優班項目以及未來可能取消特殊高中入學考試，「雖然一次性考試不完美，但這是目前最公平的方式，把『族裔平均分配』作為取消資優班、取消SHSAT的理由是站不住腳的，為什麼好萊塢、美國三大球賽場上沒有足夠比例的亞裔？我們應該提倡競爭和努力。」

56歲的尹導是第一代華裔移民，出生在中國上海，畢業於華東師範大學，1988年留學日本，攻讀政治學；十年後來美，曾在多家企業任職，包括網購、機械人、計算機技術等公司。

「我1998年來美後，第一個住所就在法拉盛，第一張圖書館證就在法拉盛圖書館辦理，也曾在法拉盛經商，我了解和深愛這個社區。」尹導說：「持續了近一年的新冠疫情對法拉盛造成很大衝擊，但政府對社區的幫助不足，甚至還強行推出法拉盛市中心公車專用道這種有損社區商業恢復和發展的計畫，在社區恢復期間，特別需要一名有責任心、創造力、領導力的市議員。」

法拉盛 投票 資優班

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