紐約州緊急租賃援助計劃已開放申請

紐約州 緊急租賃援助計劃的申請已於6月1日開放。這筆24億美元的資金來自聯邦刺激計劃，該計劃由州議會設計並批准，作為其4月份預算的一部分。該計劃涵蓋2020年3月13日之後最多12個月的租金 欠款。它還可以包括最多3個月的額外租金援助—總共15個月。此外，電力或天然氣公用事業債務也可以承保。

租戶可以自行申請，但他們需要房東 提供一些文件才能完成付款。房東也可以代表他們的租戶申請，但他們需要一些個人信息和租戶的簽名才能完成申請。如果租戶和房東能夠合作，申請過程將最順利。款項將直接支付給房東以支付租金。

●誰有資格

要獲得資格，租戶需要滿足這些要求：

家庭的總收入需要等於或低於該地區收入中位數的80%，一個四口之家95,450美元。您可以使用您當前的月收入或2020日曆年的收入來計算。失業金和社會保障福利計入該收入，但補充營養援助計劃 (SNAP) 福利不計入。

家庭中必須有人領取了失業救濟金、收入損失、承擔了額外費用或經歷了由大流行直接或間接造成的另一次經濟困難。家庭中有人必須拖欠2020年3月13日或之後的租金。如果您使用第8節代金券或住在NYCHA住房，您仍然可以申請。無證紐約人可以申請租金減免。您無需成為公民或具有任何類型的合法移民身份即可獲得資格。

●租戶申請時需要的資料和文件

1.所有家庭成員的個人身份證明，例如帶照片的身份證件、駕照或政府簽發的非駕駛員身份證件、護照、福利發放卡、出生或洗禮證明或學校註冊。

2.如果您有社會安全號碼，則需要提供。但，您無需擁有合法的移民身份或社會安全號碼即可獲得該計劃的資格。

3.租金證明和簽署的租約，即使它已經過期。如果您沒有租約，您可以使用租金收據、支票或匯票證明。否則，您的房東可以寫一封信確認租金金額。

4.居住和入住證明，例如簽署的租約、租金收據、水電費賬單、學校記錄、銀行對賬單、寫有您姓名的郵件、保險單或駕照。

5.收入證明以證明收入資格。如果您沒有官方收入文件，您可以填寫一份名為「自我證明」的表格。

6.如果申請幫助支付同一出租單位的水電費欠款，您需要一份煤氣或電費賬單的副本。除了提供所有這些之外，您還需要簽署一份表格，說明您因大流行而直接或間接經歷了經濟困難。

●此錢如何發放

在該計劃的前30天內，面臨最高風險或最需要幫助的租戶將獲得優先考慮。任何人都可以從6月1日開始申請，但只有優先申請會在前30天內獲得批准。

優先組包括：收入等於或低於AMI的50%的家庭，相當於一個四口之家的59,650美元。目前失業的租戶、有待決驅逐案件的租戶、居住在受COVID-19影響不成比例的社區中的租戶（查看您的郵政編碼是否符合受到不成比例影響的標準）、居住在20個或更少單元的建築物中的租戶。從7月開始，所有符合條件的家庭申請將按照先到先得的原則進行處理，直到所有資金都分配完畢。

●房東可能需備文件

已完成的W-9稅表、租約副本或已取消的支票、租金收據或其他上個月全額租金支付的文件、說明應支付多少租金的文件、接收直接存款付款的銀行信息，您還需要在申請表上簽名。

如果您沒有這些文件：在某些情況下，您可以進行自我證明，這意味著如果沒有可用的文件，您可以填寫表格或寫一張便條，說明您的收入或所欠租金。房東需要提供上述信息才能獲得資金。

房東可以開始申請程序，但租戶需要填寫一些部分。如果您的房東開始申辦，州政府將通過電子郵件和短信通知您完成其餘的工作。如果租戶和房東合作，申請過程會最順利。

●如果房東不合作怎麼辦

如果房東沒有提供必要的信息，但州政府認定租戶符合該計劃的條件，州政府將為租戶保留資金180天。州政府將讓租戶知道他們的申請被視為符合條件。如果他們的房東試圖驅逐他們以獲得該計劃涵蓋的租金，租戶可以使用該批准作為在法庭上的辯護。

●如何知道是否已獲得批准

州政府將向租戶和房東發送一封裁決信，列出應支付的金額以及因救濟而實施的租戶保護。申請後，您可以在線跟踪您的申請狀態。

該州的熱線電話為844-691-7368，目前幫助租戶申請該計劃的有：

Bronx布郎士→撥打 646-393-4000 致電 BronxWorks。

Neighborhood Association for Intercultural Affairs, Inc. (NAICA) — 租金救濟熱線：718-866-0038

布魯克林→撥打 718-852-6004 致電 BVSJ。

皇家法律顧問 — 6410 8th Ave., 2F, Brooklyn, NY 11220，電話:201-614-4377。

Good Shepherd Services (GSS) — 撥打 212-243-7070 聯繫 GSS。

猶太貧困大都會委員會——租金救濟熱線：929-292-9480

RiseBoro Community Partnership — 租金減免熱線：718-547-2800

曼哈頓→天主教慈善社區服務——租金救濟熱線：888-744-7900

或致電 University Settlement 212-453-4500

皇后區→紐約大都會韓國社區服務公司 — 租金救濟熱線：646-248-6602

RiseBoro Community Partnership — 租金減免熱線：718-547-2800

天主教慈善鄰里服務 (CCNS) — 撥打 718-722-6001 聯繫 CCNS

史泰登島→租金減免熱線：929-724-5360