選市長加西亞獲【紐約時報】背書

市長選舉，加西亞獲【紐約時報】背書。

今年的紐約市 長選舉競爭激烈，前市環保局長凱薩琳·加西亞(Kathryn Garcia)獲得了深具影響力的【紐約時報 】支持，聲勢大漲。民主黨初選將於6月22日舉行。

紐約時報的社論說，除了解決新冠危機，紐約也需要一位能在交通、住房、教育和貧困等問題上取得進展的市長。加西亞是最了解如何讓紐約重新站起來的那個人。

以下轉自紐時支持她當市長的主要論點：

凱薩琳·加西亞(Kathryn Garcia)就是最了解如何讓紐約重新站起來的那個人，也擁有實現這一目標所需的品行和經驗。在這可能是一個世代最為重要的市長競選中，我們選擇支持加西亞。

當超級颶風「桑迪」導致紐約大片地區斷電、汙水處理系統癱瘓時，在市長邁克爾·布隆伯格(Michael Bloomberg)領導下的環境保護局裡，正是加西亞讓這些系統重新運轉起來。

2014年她出任環衛局專員之時，維護掃雪路線仍靠紙上談兵。加西亞革新了這一系統，最終使該機構能在紐約1.9萬英哩的車道上即時跟蹤掃雪機工作。她讓商業垃圾車的車流量減少了一半，街道變得更安靜、更安全、污染更少。

2019年，在一場導致數百名居住在公共住房的兒童患病的含鉛油漆醜聞之後，市長白思豪(Bill de Blasio)任命加西亞對紐約市住房管理局(New York City Housing Authority)進行全面改革。那年夏天，兒童鉛中毒事件比去年同期減少了21%。

當新冠病毒來襲，她讓垃圾車改在深夜和凌晨時分工作，這是為了保護成千上萬的城市勞動者和這些車輛通常會接觸到的大眾。她還負責了一項行動，在疫情 期間為吃不飽飯的紐約人提供了2億多份餐食。

加西亞的家庭擁有從事公共服務的傳統。她父親曾是前市長埃德·科赫(Ed Koch)的首席勞工談判代表，並擔任長島鐵路公司(Long Island Rail Road)負責人多年。她母親曾是梅德加·埃弗斯學院(Medgar Evers College)的英語教授。

加西亞是被收養的孩子，在布魯克林的一個多種族家庭中長大。(她的兄弟姐妹裡有兩個黑人；她本人是白人。)她仍住在公園坡，她在那裡長大，後來又在那裡撫養了兩個孩子。

她剛進入紐約環衛局時還是一位22歲的實習生。多年的經驗幫助加西亞為這座城市制定了一些傑出且具備可行性的規畫：為年收入低於7萬美元的家庭提供三歲以下兒童的免費看護服務。在所有小學實施雙語教育。將雷克島監獄改造為可再生能源中心，其中包括為紐約電動汽車建設的充電站。擴展快速公車道。為低收入社區創造更多綠色空間。清理人行道上的垃圾，將其裝進美觀的防鼠垃圾箱，以解決紐約數百年來的垃圾問題。

這座城市的復蘇和更長遠的未來取決於一位理解並善用良性政府權力的市長，最脆弱的居民也是如此。當聯邦政府救助金枯竭，驅逐禁令終止，疫情的最終帳單到期時，面對這些即將到來的挑戰，人的本性至關重要。凱薩琳·加西亞可以管理一個服務好所有紐約人的政府。她將是第一位擔任紐約市長的女性，但她能勝任的其他原因還有很多。

凱薩琳·加西亞競選網站：KGforNYC.com。