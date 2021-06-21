張彤衛獻愛心捐畫長島華人療養院

華人部門主管葉小姐展示張彤衛捐贈的畫作。

紐約長島 畫院院長、畫家張彤衛向新成立的「長島華人療養院 」捐贈了九幅經典作品，得到了華人療養院院長金娜女士和華人主管葉小姐的贊揚和歡迎。

美籍華人藝術家張彤衛是九十年代初留美畫家，擅長人物肖像和靜物畫，被邀給上百位國家領導人畫過肖像。多年來獲得各種獎，她的作品《白菜》2016年曾榮獲知名全球的美術界奧杜邦藝術家協會金獎。同時她堅持20多年義務為美國貧窮家庭子女，免費提供美朮材料和教授他們學習東西方繪畫技巧和理論知識，使許多貧窮學生如願考取理想大學和專業。近來她意識到華人老人們生活品質的需求，繼續用創作繪畫作品為社區和社會奉獻她的一片愛心！

「長島華人療養院」是由Loving Care Health Management LLC和納蘇大學醫療中心（Nassau University Medical Center）共同成立的華人療養部門；並由華人團隊專門為華人社區推出新的短/長期護理、短/長期復健服務，提供安全、專業、妥善的照護。為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡）、Medicare（紅藍卡）雙重資格、或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。院長金娜女士說：「我們很高興將這項服務帶給每個需要的人。」20多年來，他們已經成功地向在長島和新澤西州的韓裔移民提供了這種護理。「我們現在希望進一步將其提供給華裔長者們。」

她說：「我們提供這項服務的設施是長島A. Holly Patterson擴展護理設施，它目前提供頂級安全的護理服務、全面的護理和高品質的生活、完整性檢查過程、安全工作人員防疫和每周測試、醫療防護裝備和工作流程更新等。 與其他老人院環境相比，該設施顯然對長者們更加安全。有人說，比住家房屋和其他公共設施更好，他們不必擔心誰會來訪家。」在這裡，靠近長者們的家人、醫生、朋友和他們熟悉的環境。同時，院外空間寬敞舒適，空氣清新，工作人員友善，出入有保安。

Loving Care華人療養院的服務項目包括：營養豐富的中式美食/宗教祟拜和心靈關懷/戶外郊遊活動/生日慶祝活動、特殊節日、活動/節目慶典和豐富娛樂活動/母語服務/便利娛樂設施和電視頻道（中文、韓語、印度語）/專業的醫療團隊駐診/短期、長期護理/短期、長期復健/物理療法/透析治療診所/老年癡呆症特殊護理部門/多種感官和認知職業治療/腦中風後亞急性復康治療/急診室/傷口護理/氣管切開治療/暫托護理、臨終關懷/呼吸機系統服務/安排非緊急醫療預約交通工具。

華人部門主管葉小姐歡迎其他醫療專業人員（尤其是醫院、老年科醫生）將出院時有這些醫療需求的華人老年患者轉介至Loving Care Health Management（長島華人療養院），並鼓勵家庭、社區組織和教會告知其有醫療需求的家人成員，好讓他們可以從公司的服務和屬靈關懷中受益。

欲了解更多資訊，請致電516-566-5196（辦公室）；516-439-6151（手機）；[email protected]（電郵）；516-572-1662（傳真）與華人療養院（Loving Care Chinese Division）聯繫，或安排線上訪問。 紐約長島地址：875 Jerusalem Avenue, Uniondale, NY 11553。網站：www.lovingcareusa.com。微信號：LovingCareChinese。