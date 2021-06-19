「金興紙包蛋糕」支持抗疫抗暴關愛社區捐贈貧黎、長者及前線人員食物和防疫用品

馳名「金興紙包蛋糕」熱心支持抗疫抗暴，關愛社區捐贈貧黎、長者及前線人員食物和防疫用品。

新冠肺炎疫情 肆虐一年多以來，「金興紙包蛋糕」茶餐廳與社區志願人士一同面對疫情、共渡時艱齊抗疫，同時關愛社區長者貧黎，在這段抗疫日子裡，金興茶餐廳除保持優良出品不加價及推出多項優惠回饋社區外，並捐贈口罩、洗手液等防疫 用品予顧客和區內長者，同時致贈大批招牌紙包蛋糕、腸粉等食物給予紐約各大醫院、警察局等前線醫護和執法人員，以慰勞他們在疫情期間艱苦抗疫的貢獻。

金興紙包蛋糕負責人Liz Yee表示：「自2019年12月新冠疫情爆發以來，全美各地疫情肆虐，經濟停頓、失業人數大增，金興蛋糕生意亦大受影響，雖沒有因疫情而暫停營業，反而戰戰兢兢地遵循CDC疾控中心及衛生局的防疫指引繼續開門營業，為華埠 僑胞及紐約的市民服務。」

去年初疫情大爆發，社區內許多食肆、商戶被迫受防疫所限而停頓，失業人員暴增，華埠許多僑胞及長者亦陷於經濟困難，該店屬下各食肆更一再調降價格及提供特別優惠折扣回饋社區，讓區內的居民能享受所喜愛的食物；與此同時亦送出大批口罩及Wish Care USA洗手清潔液贈予顧客及長者防疫使用。

金興紙包蛋糕在過去一年多以來，為感謝前線醫護及警務人員的辛勞，除自行贈送食物外，亦與其他食肆及機構聯合捐助食物，送往市內多家大醫院、警察分局，為前線的醫護人員打氣。此外，更捐送食物到老人院供耆老長者享用，以及宗教慈善團體、社區福利服務機構等，每次捐贈食物均三、四百份之多。

就近期反亞裔暴力歪風興起，全美各地襲擊亞裔、歧視亞裔事件頻發，「金興紙包蛋糕」並發動捐款給予亞太組織(AAPI)聲援支持Stop Asian Hate抗暴運動。

余氏家族自本世紀初在華埠巴士打街開設金興紙包蛋糕茶餐廳，除保持綿細如雲、香甜幼滑之馳名傳統原味紙包蛋糕外，今年在女兒Liz及兒子John的協助下，經多番鑽研開發四種創新口味，綠茶紙包蛋糕、椰香紙包蛋糕、朱古力紙包蛋糕、及士多啤梨紙包蛋糕，非常適合現今追求新口味的消費大眾品嚐。

金興系列紙包蛋糕現正特別推介大優惠，傳統風味金興蛋糕每個$0.85或三個$2、每打$8，創新口味蛋糕每個$1、每打$10。

金興除了推出系列口味之紙包蛋糕外，短期內尚有蛋撻、椰撻、老婆餅、核桃酥等美食，不但成為本地華人的心頭之愛，紐約附近周邊城市之僑胞，如華盛頓、波士頓、費城等地之華人亦專程驅車過來，購買一兩打回府與家人共享一解嘴饞。

Johnny余表示，金興紙包蛋糕只此一家，並無分號。金興紙包蛋糕旗艦店(Kam Hing Cafe)：華埠巴士打街118號，電話：(646)552-7867；紙包蛋糕代售處—老友記茶餐廳(Tonii's Fresh Rice Noodle)：華埠擺也街83號，電話：(646)250-0696。

華埠巴士打街118號的金興旗艦店，只此一間並無分號。