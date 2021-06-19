領航國際教育提供AP、公共演講、Vex機器人等培訓

領航國際教育中心為每一位學生量身打造屬於自己的學習規畫。

去年中，加州大學 系統宣布永久取消標化考試，華盛頓州公立大學永久採用Test Optional政策。受多方因素的影響，AP的重要性不言而喻地提升，在申請中也愈加發揮著更大的價值。領航國際教育中心特地重金聘請名師為學生預習AP 物理1、生物、化學、統計學和微積分課程。精編的課程設置一方面助力提升同學們的聽課效率，另一方面幫助大家更好地構建知識點體系。

只要學生參加從暑假到春天為期三個學期的課程，領航保證AP考試成績為5分 (滿分)。如果學生未達到3分，領航將提供全額退款。如果學生考試成績為4分，領航則保證退款30%。如果學校未提供AP考試，領航也可幫忙報名考試 (參加AP考試的註冊費需另外收費)。

公共演講能力可以改變社會對華人孩子的普遍刻板印象。領航特別研發了Public Speaking (公共演說課程)，幫助學生發展公共演講技能，增加學生自信心，提高個人演說魅力及團隊中領導力。學生在此門課程中會學習到如何說服、啟發和吸引聆聽者。課程設置將建立於遊戲和競賽基礎上，並將介紹數種全國性的演講與辯論的活動形式，讓學生們活學活用。課程的最後將舉行一場小型演講, 優勝學生可獲得Amazon的禮物卡。

Vex機器人世界錦標賽，是為了通過推廣機器人的世界級大賽。它可以拓展學生對 STEM領域的興趣，並促進青少年團隊合作，提高領導才能和解決問題能力。在團隊協作挑戰賽中，兩部機器人組成聯隊，分別由其操作手控制，在每場賽局中合作完成任務。在機器人技能挑戰賽中，一部機器人獲得盡可能高的得分。這些比賽包括由操作手全程操控的手控技能挑戰賽和人為控制最少的自動技能挑戰賽。領航從科技與人文兩個方面促進學生能力開發和團隊合作能力。在小班課堂教學和賽隊培訓中，融入成熟的研究成果和行之有效的實踐經驗，令孩子收穫知識的同時，也獲得情商的培養。

SAT 、SHSAT及ACT、各類含金量高競賽班及各科州考預習課也已開始熱烈招生中，名額有限，欲報從速！諮詢電話：(718)705-8085。法拉盛校區地址: 36-25 Main Street 2FL, Flushing NY 11354 (緬街近北方大道)。長島 校區電話： (516)-304-5779。地址：1 Bond Street Great Neck, NY 11021。