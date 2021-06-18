曼哈坦檢察官參選人溫塔莉華埠成立競選辦事處

曼哈坦檢察官參選人溫塔莉華埠競選辦事處成立，受到僑胞熱烈歡迎。

曼哈坦檢察官 參選人溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)的華埠 競選辦事處於16日盛大開張，許多僑領皆前往祝賀。她表示社會治安是她競選首要目標，未來會加強與社區的聯絡，共同打擊犯罪。她在包厘街5號孔子大廈一樓設置競選辦公室，以示對華埠的重視。

猶太裔溫塔莉在伊朗出生， 4歲隨父母移民 來美。自耶鲁大学法學院畢業後，她在聯邦司法部工作近十年，後在布碌崙檢察官辦公室任職。她此次參選，獲得前國務卿喜萊莉背書，並得到至孝篤親公所、三江公所、福建同鄉會、溫州同鄉會、中美商會、山東同鄉會、北京同鄉會等僑團支持。

開幕當天，孔子大廈董事長梅荦生以地主身份歡迎，他說社區最重視治安，過去一年來犯罪激增，令人憂心，希望溫塔莉若當選，能打擊犯罪，讓大家都能安居樂業。中華總商會董事長于金山說，溫塔莉俱有豐富的背景和資歷，本人也是移民，對於社區的需要有深切的了解，選了她，大家也會安心。

台山寧陽會館主席曾偉康指出，過去一年來紐約犯罪激增，還有很多針對亞裔的仇恨犯罪，實在叫人擔心，希望新的檢察官能拿出具體辦法解決問題。聯成公所顧問蕭貴源也說華埠居民商家，現在都對治安問題憂慮，如果街上不安全，大家一定少出門，對生活大有影響。溫塔莉強調以社會安全為優先，是正確的主張。

溫塔莉說，她這次參選，獲得許多華人僑團的支持，她深深感謝。若當選，一定不負社區所托，會在犯制犯罪上做最大的努力，給大家一個安全的居家就業環境。