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SUV性價比之王——大眾Tiguan

紐約訊
設計時尚的車頭燈組。
設計時尚的車頭燈組。

物美價廉2022 Volkswagen（大眾） Tiguan（途觀）絕對是想要購買緊湊型SUV的消費者 的選項之一。2022款的Tiguan無論外觀，內飾和性能都有全面升級。有S， SE，SE R-Line Black，SEL，SEL Premium R-Line五款車型選擇。相較於一代的Tiguan，新一代Tiguan型號S，SE和SE R-Line Black以5+2座為標準配置，儘管第三排座位並不寬敞，但對於突如其來的承載任務，讓車主有了靈活應變的選擇。將第三排的座位放下，便能享受寬敞的後座儲存功能。

●外觀

從2020年開始，新款的大眾Tiguan已經採用最新的大眾家族外觀設計元素，時尚前衛的LED頭燈燈組更加醒目，2022款LED線條更一直延伸到車標後面，將車頭格柵勾勒得更加大膽有個性。新的頭燈不僅更吸睛，在功能上更配備Adaptive Front-Light System(AFS)，能配合車頭攝像頭和導航及時諮詢來預測全路彎道，再調節車頭燈角度，使駕駛者在能看清彎道情況，提高夜間駕駛安全。車身線條更加具有動感，腰線更有層次，外觀仿佛就在宣示著能為駕駛者帶來運動感十足的駕駛體驗。可採用遙控或腳部輕掃車底以開啟後倉門，當您無法騰出雙手時，這功能無疑是令你心裡默念三聲「幸好」的救星。

●車廂設計

2022 Tiguan除了S型號的標配為布藝材質座椅外，其他型號的標準配置均為人造皮革座椅，頂級的SEL Premium R-Line為真皮皮椅。內飾的顏色有淺灰和黑色兩種選擇。

上文提到第三排的座位空間較窄，但絲毫不影響第一二排的寬敞乘坐空間，對於北美較高大體型的乘客來說，腳部可伸展的空間也是綽綽有餘的。可選的天窗設計可讓乘客感受到車外的各種美好景致。

行車儀錶板採用高像素數碼顯示，駕駛者可自行設置個性化的屏幕顯示信息，Fender® Premium Audio System音響系統提供不俗的車載音樂享受，是其他同級車系無法比擬的音響效果。中控台標準配置6.5吋或8吋觸屏智能控制屏，可聲控。大眾Car-Net系統讓車主可遠程控制，發動汽車，開關車門，反盜竊警告，自動事故提醒，時時監控其他家庭成員駕車狀況，將汽車變為移動熱點，在長途旅行中仍能不間斷網上衝浪。Car-Net最大限度地讓車主使用智能手機掌握愛車實際情況。

●性能

2022 Tiguan採用184馬力2.0升渦輪增壓4發動機引擎，八速自動變速箱，可升級為4MOTION®四輪驅動以應對紐約冬季極端天氣，有4個預設駕駛模式可選，分別為：雪天模式，道路模式，越野模式，自定義越野模式，完全自如駕馭不同路況。

●安全

無論何種車款，安全性能是重中之重。2022 Tiguan配備廣角車後攝像頭，可更為清晰掌握車後情況。Intelligent Crash Response System（ICRS）智能碰撞應對系統在發生碰撞時能及時展開安全氣囊，關閉汽油泵，解鎖車門，激活危險信號燈，替代駕駛者採取一切碰撞的當下必須的應對措施。Post-Collision Braking System（碰撞後自動剎車系統）防止事故發生後，車輛繼續滑行而發生的二次碰撞，盡量讓汽車停下來。安全性能方面更配備TPMS（輪胎氣壓監測系統），Electronic Brake-pressure Distribution（電子剎車壓力分配），Electronic Stability Control（電子穩定控制系統）等等。在這些安全系統的加持下，大眾Tiguan贏得Insurance Institute for Highway Safety（公路安全保險協會）的2021 Top Safety Pick 的榮譽。

以Volkswagen Tiguan的各項性能 和表現來說，$25,245起跳的價格可謂是性價比之王了。鐘愛SUV但預算有限的朋友不妨研究比較這款型號。

車廂設計。
車廂設計。
第三排的兩座位。
第三排的兩座位。
2022 大眾Tiguan動感的外形。
2022 大眾Tiguan動感的外形。
可選配的天窗。
可選配的天窗。
駕駛艙，控制台。
駕駛艙，控制台。
可放倒第三排座位，獲取超大載物空間。
可放倒第三排座位，獲取超大載物空間。

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