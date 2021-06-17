老爸也需要暖心關懷！麒麟電視父親節 $9.99超值特惠來襲！

6月20日父親節就要到了，想好要送給老爸什麼禮物了嗎？麒麟電視父親節超值特惠來襲！$9.99全球包月超低價計畫，$9.99就可電話全球任打，並免費收看中文電視，實用體貼的陪伴勝過千言萬語，更能感恩如山父愛。

歷年來關於父親的影片層出不窮，麒麟電視《父親節特輯》，精選多部以男性題材為主題的經典影視，向所有父親致敬。

《三叉戟》

被警界稱為「三叉戟」的三位員警在退居二線之際，遇到了一起洗錢大案。「三叉戟」重新面對20年前的對手並被多方勢力挑戰，最終齊心合力，一舉擊破了金融犯罪集團，續寫了「三叉戟」的輝煌。

《慶餘年》

張若昀、李沁、陳道明、吳剛等演員主演。講述了一個有著神秘身世的俊秀少年，自海邊小城初出茅廬，歷經家族、江湖、廟堂的種種考驗與錘煉，演繹了一場酣暢淋漓的傳奇故事。

《隱秘的角落》

沿海小城的三個孩子在景區遊玩時無意拍攝記錄了一次謀殺，他們的冒險也由此展開。撲朔迷離的案情，將幾個家庭裹挾其中，帶向不可預知的未來……

《沉默的真相》

一起看似簡單的自殺案，背後隱藏著一個不可告人的巨大秘密；為了揭開這個秘密，一群人歷經七載，付出無數代價，甚至賭上性命……

《巡迴檢查組》

該劇以東川省巡迴檢察組組長馮森和駐監檢察室主任羅欣然的調查行動為敘事主線，講述了新時代檢察官 維護人民的正義和法律權威的故事 。

我們常常因為父母跟不上時代，而變得對他們沒有耐心。在父親節為他訂購一份「$9.99全球包月超低價計畫」，便宜實用又體貼。當他想念家鄉親人的時候，只需拿起家中的座機或手機 直接撥號，就能聽到鄉音一解相思。麒麟電視操作起來簡單便捷，一個帳戶，多種終端，手機、iPad、電視機、Amazon Fire TV都能觀看。60+中文直播頻道、海量影視點播隨心選，即便不在身邊，也可以代替你陪他度過愉悅的觀影時光。

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