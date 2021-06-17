楊愛倫競選20選區紐約市議員。

前紐約州眾議員楊愛倫(Ellen Young)女士再次出馬競選紐約市 議員，代表第20選區，希望6月22日民主黨 初選時得到選民的支持。

楊愛倫從臺灣來美，在法拉盛市區居住了二十多年。30多年前她便協助成立參與選民協會的工作，鼓勵華人投票，在公聽會中疾呼華文服務，披荊斬棘排除華人投票的障礙；她曾擔任紐約州第22選區眾議員，是紐約州第一位亞裔女性州眾議員。楊愛倫表示，華裔的政治意識覺醒，以在美國主流社會爭取權益、發出聲音為表現形式，一個在美國沒有政治地位的族裔，其經濟地位和社會地位就難以保證。

1982年6月19日，密西根州的美藉華人陳果仁被兩名白人殺害，但兩名兇手卻沒有受到應有的法律制裁。當時楊愛倫聽到這消息後十分震驚。自此她走上示威爭取平權之路，成為皇后區首位亞裔女輔警，並覺悟華人若不投票選舉，就不會有政府官員看重華人，將會淪為二等公民，爭取不到福利。

過去廿多年來，積極參與政治的楊愛倫是實幹派。她2006年勝選州眾議員，刷新了亞裔女性擔任公職的歷史。在任期間，單獨提出44項法案，有10項已在眾議院通過，並有5項已成為紐約州法律；她的23項決議案，經全院全票通過。在紐約州總預算下降20%情況下，她卻為選區爭取到83%的撥款增加，不減反增。她還擔任眾議會代理議長，為亞裔爭光。

2008年楊愛倫卸任後，仍然熱心社會公益，為華人社區爭取到很多福利，並在紐約州最高法院律師懲戒委員會擔任首位亞裔委員，前後八年期間打擊無數無良律師，為民除害。同時，她還為老人與新移民創建了兩所學校。如今，楊愛倫再次競選紐約市議員，因為在這紛亂而亞裔受到仇恨暴力的時代，華人參政意義重大！唯有促進政府嚴厲立法及執法，才能確保亞裔的安全。此外她會在現任市議員的基礎上，改善學校教育環境、擴大長者健保福利、改善法拉盛交通、降低業主房貸利率及地稅、簡化新冠疫苗接種手續、為小商戶提供紓困減稅以保障工人的薪酬。

對於廣受關註的法拉盛交通問題，她認為緬街24小時巴士專用道嚴重扼殺法拉盛經濟，等同打斷老人家的雙腿，必須配合地鐵的尖峰時段實施。她認為皇后區東北部數度成為疫災紅區，法拉盛地區竟未獲優先分配接種疫苗，簡直不可思議。疫情之初，早自2020年3月起，楊愛倫個人便籌集了數十萬份防疫物資分贈整個社區，並照顧社區老弱病殘的食物，她還於四月十一日促成設立全美首個免費的核酸檢測站，降低法拉盛的感染率和死亡率。

更多資訊請參考競選網站：www.ellenforny.com。