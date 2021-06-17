法拉盛安達罰單 處理汽車罰單效率高

安達罰單(Anda Consultation Inc.)專業處理案件效率高。

近些年來，紐約市府大力增派警員及增強執法，駕駛員一旦被警車攔下後解釋是無效的。罰單如果處理不當，扣點數計多了，會造成嚴重的後果。安達罰單(Anda Consultation Inc.)專業辦理各交通罰單，如駕駛超速、行車違規、停牌吊銷、酒後駕車、本地或外州罰單等處理，可提供免費諮詢及代繳罰款等服務。

當事人若遇到交通違規(Traffic Violations)，駕駛員在被警察欄下的情況下，一定會被強制檢查駕照 、保險 卡及行車證這三樣證件。安達在此提醒民眾，大家都要攜帶著放在車上，且要在開車前就要繫好安全帶的習慣。假如駕駛員被員警攔下或查問，在無法知道情況之前千萬不要解開安全帶，更不可以下車，或任何有掏東西的動作。為了避免警員對駕駛者之間的誤判，駕駛者應當雙手放在方向盤上讓警員看到，或造成誤傷的後果。

許多民眾會嫌麻煩，拿到罰單之後一般會選擇直接「認罪（Guilty）」，並繳罰款了事。安達罰單的郭小姐表示，罰單中包括有點數及罰款兩部分，這會牽涉到駕駛員、駕照記錄及保險。如果被罰款者的點數扣達到6點將，會有司機責任評估（Driver Responsibility Accessment），繳納「責任費」。其次，這6點要罰至少$300，若是超過6點以上，則每多扣1點數就加收$75，繼而在11個點數就會被停牌，甚至影響汽車的保費 。家中有二部車子以上的民眾，導致整體保費的上升，將是一筆不小的開銷。

安達罰單法拉盛地址：39-01 Main St. Suite #605A (緬街大通銀行樓上605A室)。電話：718-766-8088，718-766-7086。工作人員精通國、韓、英語。