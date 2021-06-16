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FUJIIRYOKI日本富士按摩椅 父親節大優惠

紐約訊
日本富士（FUJIIRYOKI）FJ-8500勞斯萊斯按摩椅，十年保修、三年免費，後顧無憂！
日本富士（FUJIIRYOKI）FJ-8500勞斯萊斯按摩椅，十年保修、三年免費，後顧無憂！

母親節剛過不久，又接連迎來了父親節。期間限時優惠，買大送大！買者可享「免息分期付錢」付款計畫，一天只需要一塊錢，多活30年！

日本富士（FUJIIRYOKI，簡稱FUJI）按摩椅有著最新科技的數位4D機芯，自由靈活的4D按摩功能與包裹全身的充氣氣墊融合，實現舒適的伸展按摩技術，讓您享受揉捏、揉按、揉撫、捶打、摩挲、伸展、指壓，充分讓人體全身上下得到適度鬆弛。深層日本指壓數位功能操作，附有中英文顯示功能，瑜伽式拉筋、高檔藍牙音響系統，自動測試，機身可中加長S/L雙軌道，零重力按摩、按摩穴位更精準、立體真人手感按摩法、自動全身加熱治療法、搖搖椅同步前後功能、滾輪系統按摩指壓法、雙腿/雙腳滾輪指壓。劃時代的4D數位功能高科技理念讓您消除疲勞疼痛、放鬆、紓壓、身心健康、療愈，達到全身鬆弛，舒緩的舒適。

日本富士按摩椅系列，其創新技術已達世界最高峰，充分享受如真人般手感按摩的體驗。日本富士按摩椅有效緩解壓力、消除疲勞疼痛，每天保持在15至30分鐘的全身使用按摩，能促使身體有效得到全身放鬆及被動運動，並可促進人體免疫力和身體的健康。

年度新款FJ-8500勞斯萊斯按摩椅，並奉送高達十年的產品維修。該產品對材質的選擇、技術功能、產品質量、產品創新和設計，都極具「品質保證」。

歡迎試坐體驗及親臨比價選購：法拉盛新世界商城：136-20 Roosevelt Ave. 2FL, Flushing, NY 11354（新世界商城2樓，正門上去右拐），洽詢電話：646-824-8873。詳情請瀏覽官網www.fujichair.com，免費訂購電話：1-888-343-3168。

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