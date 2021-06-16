雄霸市場 軒尼詩干邑享譽百年父親節最佳禮物

雄霸市場領導地位，軒尼詩干邑享譽百年，父親節最佳禮物。

華人 的品酒文化遠可追朔至2000年前，詩仙李白的名句「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月」，潛移默化至今深深影響華人生活文化，毫無疑問，不論是兩岸三地、或是移居美加的華人市場，均已成為各國酒商的兵家必爭之地；而華人於洋酒的消費習慣，亦隨歲月在喜好方面呈現既深且闊的變更。三、四十年前，白蘭地干邑雄霸各地華人市場，到九十年代後期，威士忌冒出平分春色，再演變到兩千年代，洋酒在各地華人市場百花爭鳴，伏特加，紅、白葡萄酒，威士忌和干邑拔蘭地都爭相在華人市場搶一杯羹。然而，在群雄競逐的洋酒市場，法國干邑仍是華人高端酒客的至愛，原因其實十分簡單。

客觀而言，品酒不離色、香、味的鑑賞，干邑除了對葡萄產地的天氣和土壤講究之外，在釀製和年份混調方面，可以說是千錘百煉，一絲不苟。因此，干邑在芸芸各式洋酒裡，永遠能在識酒之仕中脫穎而出。法國軒尼詩干邑早在百年前憑「斧頭牌白蘭地」已經深入華人酒客之心，到上世紀七、八十年代港台經濟起飛之時，軒尼詩研製出的XO干邑，適逢時會更奠定了高端干邑在華人消費者心目中的地位。現今飲酒文化崇尚隨意和多元化。在洋酒流行雞尾酒和加冰的年代，軒尼詩干邑的醇厚酒質，在加冰之後不單沒有淡化口感，更有散發餘香的魅力，深為華人酒客津津樂道和追捧。