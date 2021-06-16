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佳欣旅遊歐洲遊輪6國遊7/4前報名減$500

紐約訊
搭乘遊輪徜徉於愛琴海，在藍天白雲下，再一次快意人生。
搭乘遊輪徜徉於愛琴海，在藍天白雲下，再一次快意人生。

停航一年半的遊輪，在歐洲和美國將在7月開始復航。佳欣旅遊20年遊輪經驗的傅鶴鳴特別選擇了復航後4個月的11月在歐洲出發，遊遍地中海6國，遊覽18個城市，載客3000人的豪華遊輪。出發日期11月，和船公司協商在7/4前僅交報名費$250（9/4前可退還），即可獲總價減免 $500，出發前兩個月再交餘款。歡迎華人在封閉近兩年後，呼朋引伴一起去看世界，享受人生。

這14天六國18城行程包括：一) 地中海四國：1. 義大利8個城市羅馬、佛勞倫斯、比薩、拿不勒斯、龐貝、阿瑪菲、西西里島；2. 法國的尼斯、坎城；3. 摩納哥的蒙地卡羅；4. 教廷的梵蒂岡。二) 愛琴海二國：1. 希臘4個城市雅典、聖托瑞里島、米克諾斯島、寇夫島；2. 土耳其的庫薩達西和以佛所。三)亞德里亞海一國：克羅埃西亞的杜布尼克。

傅鶴鳴特別選擇了氣溫適宜的秋末11月，14天可走遍六國18城，物超所值。若7月4日前交報名費 $250，即可減$500，9月再付餘款3000餘元。這個價格已包括機票，遊輪吃住玩，18個城市遊覽和華語導遊巴士門票，前後兩晚城市酒店住宿，船上再送免費上網及$100使用額。

此行將能看到羅馬的競技場、比薩斜塔、龐貝古城遺趾、蒙地卡羅賭城、梵蒂岡聖彼得教堂、米開郎基羅名畫、雅典的山巔神廟、愛琴海上最有名的兩個浪漫小島、聖經名城羅馬遺城以弗所、聯合國文化遺產中世紀的杜布尼克。歐洲文化悠久，風景優美觀光景點多，所有城市都聞名全球，要一個個走遍實非易事。但歐洲發展起於方便水運的海邊，所以大城都在海邊。搭乘遊輪不用舟車勞頓、換房間，省時省力，還可享受美食、觀秀、跳舞、聽音樂。

詳細資料彩色簡章備索，請洽佳欣旅遊：法拉盛緬街37-02一樓F6A室；電話：(917) 375-7740、(718)358-7228；電郵：[email protected]微信號同電話號：9173757740。

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