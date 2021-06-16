全新現代IONIQ 5電動休旅車隆重登場

北美現代汽車 隆重揭幕全新IONIQ 5電動跨界休旅車。IONIQ 5的設計受到現代汽車「45」概念車 的啟發，行駛距離高達300哩，並備有級矩內最佳的充電功能，從10%到80%只需18分鐘。IONIQ 5搭載現代汽車獨有的電動全球模塊化平台(E-GMP)，可提供更大的內部空間以及優化的性能。IONIQ 5是現代汽車集團在2025年之前推出23款電池電動汽車(BEV)並在全球銷售100萬台BEV計畫中的一部分。IONIQ 5將於今年秋季開始銷售，並將為買家提供預訂計畫與特殊優惠。

北美現代汽車總裁兼首席執行官José Muñoz表示：「IONIQ 5將會把現代汽車品牌帶給全新的消費者。一旦坐在方向盤前，他們就會被行駛距離、動力、舒適度、內部空間，以及先進科技所震驚。擁有一台IONIQ 5將會是一個只有IONIQ品牌才能提供的全新體驗與生活方式。」

IONIQ 5的漸進式設計代表了對過去規範的背離，探索了專用BEV平台所提供的嶄新設計自由。IONIQ 5的設計語言靈感來自在2019年德國國際車展上亮相的「45」概念電動車 。IONIQ 5捕捉了許多概念車的特徵與細節。

IONIQ 5提供了一系列的驅動馬達，以滿足每位客戶的需求。客戶可以將77.4kWh的電池組與兩種電動馬達布局搭配組合，可以僅使用後方馬達或是前後馬達同時使用。頂配的雙馬達配置為全輪驅動(AWD)，可產生320匹馬力(前方馬達74kW + 後方馬達165kW)和446 ft.-lbs的扭力。具有這個配置的IONIQ 5可在不到五秒的時間內從0加速到60MPH。只帶有後方馬達的的配置則可提供225匹馬力(168kw)、58 ft.-lbs的扭力，以及兩輪驅動。

配備單一馬達(兩輪驅動)時，IONIQ 5充電一次之後的最大行駛距離高達300哩。雙馬達四輪驅動的SE與SEL車款的行駛距離則高達269哩。頂級Limited全輪驅動車款的行駛距離則高達244哩。所有配置的最高時速皆為115MPH，並可拖曳容量高達1500磅的拖車。

IONIQ 5的E-GMP可以支持400-V和800-V的充電設備。800-V充電能力為E-GMP的標準配備，並無須額外的組件或適配器即可支持400-V充電。多重充電系統是世界首創的專利科技，可通過操作馬達和逆變器將400V升壓至800V，以實現穩定的充電兼容性。

近期，北美現代汽車與Electrify America合作，在全新的Electrify America的APP中為2021 Kona Electric和IONIQ插電式轎車的車主提供250kWh的直流快速充電服務。Electrify America在全國設立了600多個充電站，提供方便快速的充電，讓車主能充份享受駕駛他們的電動車。為了支持IONIQ 5的客戶，北美現代汽車將持續與Electrify America合作，讓車主在購車日起兩年內無限制地在充電站充電，每次充電時間三十分鐘。Electrify America計畫在2021年底設立大約800個充電站，配備超過3500個超快速充電器。北美現代汽車將在IONIQ 5秋季上市銷售時提供更多有關充電計畫的詳情。

IONIQ 5還提供了創新的對外充電V2L功能，可讓客戶自由使用任何電動設備或是為其充電，像是電動自行車與露營設備，猶如一台帶有車輪的充電器。V2L甚至還可以用來為標準電動車充電。這個功能非常適合在各種情況場合(像是停電、戶外派對、露營等)為必需用品供電(使用標準120伏特插座提供1.9kW的最大功率)。V2L功能是藉由可選的附件適配器啟動，適配器是插在IONIQ 5外部的充電端口。除了外部電源插座外，Limited配置的IONIQ 5後排座椅下方還有第二個插座，能為筆記型電腦、手機和其他設備充電。

IONIQ 5車內最顯著的特點是可以前後滑動5.5吋的Universal Island中控台。這個可移動的中控台，加上平坦的車內地板以及位於方向盤後方的換檔選擇器能讓駕駛人在狹窄的停車位從兩側自由進出車輛。第一和第二排的乘客可以享用Universal Island的杯架、15瓦無線電話充電器，以及USB插座。這個中控台足夠容納一個大型手提包。

IONIQ 5無縫融合了先進科技，以增強客戶的數位體驗。寬大且可配置的雙駕駛艙配備了12吋全觸控式信息娛樂屏幕以及無罩的12吋數位儀表盤，可根據客戶需求客制。

IONIQ 5還配備了更高級的現代SmartSense，即為先進的駕駛人輔助系統，以確保最高水平的道路安全性與便利性。IONIQ 5是現代第一款提供公路駕駛輔助系統2(HDA2)的車型。其他輔助系統包含智能巡航、前方避免碰撞輔助(FCA)、盲點避免碰撞輔助(BCA)、智能速限輔助(ISLA)、駕駛人注意力警示(DAW)、遠光燈輔助(HBA)、安全離車輔助(SEA)、遠程智能停車輔助(RSPA)等。

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