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親情健保 隨時關心您健保需要

紐約訊
親情健保Affinity Health Plan 提供Zoom會議，無接觸聯繫健保代表。
親情健保Affinity Health Plan 提供Zoom會議，無接觸聯繫健保代表。

2020年疫情以來，親情健保Affinity Health Plan雖然無法如以往提供專人的親自說明，協助提供健康保險服務，且親情健保的社區服務中心目前還關閉，但仍然可以通過新的虛擬社區服務中心中的Zoom視頻會議，有專人與訪客進行實時對話。親情健保代表可以在Zoom視頻會議立即告訴您是否有資格獲得免費或低成本的醫療保險。虛擬辦公時間為周一至周五上午9:00至下午5:30，如果是現有會員，希望續保亦可致電續保熱線；如有其他疑問，請在周一至周五上午8:30到下午6:00，通過866-731-8007（聽障專線711）與客戶服務聯繫。

走出疫情的陰霾，迎接美好的明天，親情健保Affinity Health Plan為需要健康保險的僑胞提供最佳的服務，可隨時上網https://affinityplan.org/Contact-Us/Meet-with-Us/Affinity-Virtual-Community-Service-Center-CSC/?LangType=2052&utm_source=Paid_Advertisment&utm_medium=Banner&utm_campaign=LiveChineseCSC，親情健保代表可以在Zoom視頻會議立即告訴您，您是否有資格獲得免費或低成本的醫療保險。如有任何困難請進入以上網頁，亦可直接進入Zoom的系統https://zoom.us/j/8761589915?pwd=VnZMQ0h1clIwS1M0eTU4UEQrbkhZdz09#success進入視訊房間後，在代表進來之前，請耐心等待，可能需要稍等片刻。

如果希望親情健保通過電話與您聯繫，請上網https://affinityplan.org/Contact-Us/Reach-Out-to-Us/Contact-Form/Contact-Us/點擊Contact Us然後完成表格。如果您是現有會員，希望續保，請致電續保熱線。如有其他任何健保相關疑問，請在每周一至周五上午8:30到下午6:00，致電866.731.8007（聽障專線 711）與客戶服務聯繫。（請注意，如果讀者通過手機與親情健保聯繫，則可能需要支付正常的數據使用費。通話過程將被記錄監控以確保服務質量。）

親情健保的社區服務中心（CSC）*目前常未開放，日後於以下四個服務中心，都將提供中文的諮詢服務，可記下最方便的地點和辦公時間，以利日後查詢：

1.皇后區：法拉盛緬街41-46號

周一至周五，上午9:00至下午4:30

周六休息，周日休息

2.傑克遜高地：74街37-06號

周一至周五，上午9:00至下午4:30

周六休息，周日休息

3.曼哈頓區：華埠迪威臣街79號

周一至周五，上午9:00至下午4:30

周六休息，周日休息

4.布魯克林區：第8大道5221號

周一至周五，上午9:00至下午4:30

周六休息，周日休息

健保 醫療保險 疫情

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