購買曼哈頓商業地產應注意的事項

曼哈頓的商業地產價格動輒千萬、數千萬甚至上億，複雜度很高。買主在買賣過程裡所遭遇的問題也比其他地方房地產 買賣多。現試就其中最大的不同點提出來討論。

1.很多曼哈頓的商業地產都不是經過多方列賣(Multiple Listing Service)來出售的。這在市場上稱為「off the market」(非正規市場)，也就是用口耳相傳的方法來賣出。原因是賣主為了省麻煩，只告訴他熟悉的房地產經紀賣樓的消息。再由這些經紀把消息傳出去。有很多經紀捕風捉影，拿到一點不完全的消息便對客人宣稱自己和賣主有聯絡，能促成買賣。買主如果不查，把大事讬給他們處理，很可能費錢、費時、費事且還是一事無成。

2.一般曼哈頓商業樓的房地產交易，在契約簽訂之後都有30-60天的盡職調查期(Due Diligence Period)。在這期間裡買方可以聘用工程師、盡調公司、環境調查公司或律師專業人員，調查這筆房地產的結構、保養、價值、潛力、有沒有污染、產權有沒有問題等。等到所有盡調工作都做好之後，買方有權利決定還要不要買。盡調在交易中非常重要的。在盡調之後，買主可能發現該房地產因為工會、市場或原來資料的不足或錯誤，沒有原來期待的價值，買主和賣主可決定不交易，重新討價還價或是維持原交易條件繼續進行。

3.大樓的運行常常牽涉到執照問題。很多華人在曼哈頓買旅館 ，這些旅館大部分是全國連鎖旅館的一部分，買主必須要得到原來的連鎖旅館的連鎖權，才能繼續從事旅館業。因此契約上必須規定，如果買主拿不到連鎖旅館的連鎖權，可以取消契約，拿回定金。

4.這種房地產交易的貸款 也非常不容易。不是所有的銀行都能夠承辦這種貸款。買方通常要通過不同的管道去找一些特殊的貸款公司(不見得是銀行，很多只是投資人)來貸款。在一些特殊的時間點，比如說新冠肺炎剛剛受控制，一般實體商業行為，巨額商業貸款部都還沒有開始運作。買賣契約裡應當約定要是貸款貸不到，買主可以取消契約，拿回定金。

5.買主買樓的同時通常要承接一些複雜的租約，甚至是一些非租約的契約。比如說大樓管理契約、複雜的餐館、公司契約、連鎖商店、連鎖旅館契約、甚至工會的契約。買方律師必須在盡調期間之內取得所有的契約，研究清楚，看看有沒有不尋常的條款是買主不能接受的。

6.由於牽扯金額大，有時候錢要從國外匯來，預防發生不平常的狀況，買主要提早做準備。

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