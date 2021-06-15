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法拉盛馬蘭律師談法拍屋買賣交易

紐約訊
馬蘭律師親自辦理案件認真，為人和藹可親，精專辦理各類法務案件。
馬蘭律師親自辦理案件認真，為人和藹可親，精專辦理各類法務案件。

馬蘭律師持有紐約新澤西州執照及美國法學博士學位，擁有近20年豐富的法務經驗。馬律師專業辦理各類地產買賣，如空地買賣、法拍屋、轉名及房契過戶，為客戶力爭權益，提供更多各類移民、破產、商業買賣、遺囑及遺產、婚姻家事等全方面的法律服務。

馬律師指，地產投資者青睞短賣（Short Sale）及法拍屋（Foreclosure）的交易。一般人的觀念會認為法拍屋會比市面上的房屋市價低許多，其實並不盡然。所謂短賣指的是賣價低於房貸的交易。法拍則是在短賣之後，當銀行不同意短賣，屋主付不出貸款，或屋主找不到買家的情況之下，銀行收回房屋的程序。屋主若因此停止支付房貸，銀行不會馬上收回房屋，中間會有四個月至一年的時間可以繼續住在房內。在這期間，屋主可以利用這些時間來尋找資金，但是在信用分數上會造成很大的影響。

然而，法拍屋不見得會比市面上的房價划算，法拍因可能含有許多棘手的問題需要解決，如環保違規或是其他違規罰款等問題。譬如原先是經營洗衣店或乾洗店的地方，可能會囤積許多的化學物質。如處理不當，現持有產權者就會被環保局罰款，原先認為低價購入的地產加上罰款金額，可能和一般的市場價相差不多。法拍屋拍賣的過程中可能會發生的問題有很多，對此馬律師建議有意參加法拍屋的競標者，最好通過律師把該屋的狀況及產權調查清楚。競標者/買家需小心簽約時的條款內容，如誠意金退還、包括屋子本身的違規及罰款等問題，以免到時後悔卻為時已晚。

馬蘭律師法拉盛辦公地址：41-25 Kissena Blvd., #116, Flushing, NY11355（百利大廈內116室），聯繫電話：718-886-8508，歡迎僑胞蒞臨垂詢。

新澤西州 美國 紐約

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