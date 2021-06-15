我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州15日迎接重開 8項防疫須知要注意

哈佛歧視亞裔案 最高法院採拖延術 避免影響招生

劉可風牙醫法拉盛診所提供多方牙科服務

紐約訊

位於法拉盛緬街、由牙醫博士劉可風醫師(KO-FENG LIU D.D.S.)主理的牙科診所，秉著服務熱誠、專精醫療技術、先進醫療儀器及豐富的臨床經驗，為廣大華人僑胞提供最佳的牙齒醫療服務，獲得廣大求診者熱烈的回響與口碑。該診所主治項目包括：人工植牙、牙周病、根管治療、牙套、假牙、急性牙痛、一般牙科等多項服務。歡迎僑胞致電免費諮詢、預約或前往。診所接受大部分醫療保險及政府醫療補助(白卡)，對無保險人士提供特別優惠。

劉可風醫師說，華人僑胞平常缺乏對於牙齒健康保健的知識和認知，對牙齒保健不太重視。他指出，每半年的洗牙及固定訂期檢查牙齒，是善待自己牙齒、清潔牙齒、減少牙患的最好方式。同時，任何年齡、任何時候都必須開始注意定期保健，才能早日發現牙疼的初期，即時尋求合適的醫生做好事前的評估與溝通。

該診所不僅在醫療技術上精益求精，也為能呈現給顧客一處舒適的醫療環境，其清潔與醫療器皿的消毒步驟也是首要之務。該診所備有新儀器，讓患者可以由電視彩色螢幕，當場通過醫師的解說，立刻知道自己是否有蛀牙及一些口腔疾病的問題，去除病患心理的恐懼。

劉醫師為紐約大學牙醫博士，曾任前Lutheran 醫學中心牙醫師，服務社區近20年。診所地址：法拉盛緬街 39-15 Main St., #M100 (電梯請按M)；預約電話：718-353-3133。

醫療保險 法拉盛 華人

上一則

又到梅子成熟時 法拉盛小梅園邀您採摘

下一則

斯靜格表親 背書其對手賈西亞

延伸閱讀

「匯流計畫」舞蹈節 以舞劇呈現陳果仁事件

「匯流計畫」舞蹈節 以舞劇呈現陳果仁事件
排序複選制複雜 孟昭文、顧雅明解惑

排序複選制複雜 孟昭文、顧雅明解惑
紐約初選不全採用排序複選制 選民困惑

紐約初選不全採用排序複選制 選民困惑
「06足球夏令營」四大華人社區6/16開課名額有限報名從速

「06足球夏令營」四大華人社區6/16開課名額有限報名從速
華人參選爆棚 法拉盛投票站前如「廟會」

華人參選爆棚 法拉盛投票站前如「廟會」

熱門新聞

華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周，警方已立案。(家人提供)

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

2021-06-13 22:42
布朗斯維爾的一棟公寓樓內，12日發生母親將年幼子女拋窗後跳樓的家庭悲劇。(谷歌地圖)

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

2021-06-13 11:19
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)宵禁執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表示自小就因為族裔遭到霸凌。(ABC7採訪視頻截圖)

亞裔警執法被罵22次「中國佬」 稱自小就因族裔遭霸凌

2021-06-11 15:49
紐約市目前已經有超過57%的成年人完成接種，近66%的成人完成至少一劑接種，10日全市七天平均檢測陽性率為0.71%。（州長辦公室提供）

紐約近期8成確診者染4大變種病毒 近5%為印度變種

2021-06-11 09:35
由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

2021-06-10 09:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌