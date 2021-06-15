劉可風牙醫法拉盛診所提供多方牙科服務

位於法拉盛 緬街、由牙醫博士劉可風醫師(KO-FENG LIU D.D.S.)主理的牙科診所，秉著服務熱誠、專精醫療技術、先進醫療儀器及豐富的臨床經驗，為廣大華人 僑胞提供最佳的牙齒醫療服務，獲得廣大求診者熱烈的回響與口碑。該診所主治項目包括：人工植牙、牙周病、根管治療、牙套、假牙、急性牙痛、一般牙科等多項服務。歡迎僑胞致電免費諮詢、預約或前往。診所接受大部分醫療保險 及政府醫療補助(白卡)，對無保險人士提供特別優惠。

劉可風醫師說，華人僑胞平常缺乏對於牙齒健康保健的知識和認知，對牙齒保健不太重視。他指出，每半年的洗牙及固定訂期檢查牙齒，是善待自己牙齒、清潔牙齒、減少牙患的最好方式。同時，任何年齡、任何時候都必須開始注意定期保健，才能早日發現牙疼的初期，即時尋求合適的醫生做好事前的評估與溝通。

該診所不僅在醫療技術上精益求精，也為能呈現給顧客一處舒適的醫療環境，其清潔與醫療器皿的消毒步驟也是首要之務。該診所備有新儀器，讓患者可以由電視彩色螢幕，當場通過醫師的解說，立刻知道自己是否有蛀牙及一些口腔疾病的問題，去除病患心理的恐懼。

劉醫師為紐約大學牙醫博士，曾任前Lutheran 醫學中心牙醫師，服務社區近20年。診所地址：法拉盛緬街 39-15 Main St., #M100 (電梯請按M)；預約電話：718-353-3133。