家用淨水器如何選？Coway淨水器為飲用水好水質把關

獨樹一格的Coway RO逆滲透濾芯技術濾芯，結合了CRIOO陶瓷的傳統，以及通過特殊材料和結構，對水和濕氣進行循環，控制並提高出色的排水性能。

BBC的一條紀錄片報導美國 人不吃淡水魚的主要原因，是因為水污染！哈佛大學的一項研究顯示，超過600萬美國民眾的每日飲用水中含有致死毒素，並且90%的水污染並沒有給予相應有效的解決措施。尤其是對於兒童來說，血腦屏障發育尚未健全，鉛污染更是會造成永久性腦損傷。大家開始認真地選購淨水器，其實最關鍵的就是篩檢 程式，經過NSF認證的水質篩檢程式，才能讓我們日常的飲用水變得安全。

挑選淨水器的第一步，要先了解居住地區環境，若水中碳酸鈣含量較高，水質屬於偏硬，除了口感較澀，也容易產生水垢，在挑選淨水器時可能具有軟化水質效果的樹脂濾芯，但是須留意的是化學樹脂濾芯會發布鈉離子，高血壓 患者應選擇無鈉的樹脂濾芯。

擁有全球最大空氣和水質研究中心與團隊的Coway，每年挹注7%的營業額持續科技研發，讓消費者用租賃淨水器的方式，從最便宜的每月19.99元起，平均每天約一元就可顧好全家人喝到純淨好水，還可享有定期免費更換濾芯、系統清潔、保養維修等服務，為飲用水做好把關工作。

Coway在淨水器行業中一直處於領先地位，它的產品不斷升級更新，無論外型或功能都力求更優質。多種型號可選擇，五級過濾系統，滿足使用者對水質淨化以及口感的全面要求。該品牌淨水器可過濾出維持人體內酸堿平衡的鹼性水，這種既乾淨又甘醇的飲水，可幫助防禦因體質酸化帶來的各種疾病。

Coway是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的五家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括國際水質協會頒發的「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。系列淨水器中，有濾淨智控冰溫瞬熱桌面型和直立型飲水機、飲水機、一體成型櫥下式R/O淨水器、軟水淨水器等。特別是有濾淨智控冰溫瞬熱桌面型和直立型飲水機，可自動進水，完成過濾淨化及高溫殺菌，並具冰、溫、熱三段水溫變化，一機搞定，簡化淨水─煮沸─製冷過程。

這些淨水機器除了讓水喝起來有純淨感的特色之外，LED人性化直覺操作皮膚，更能一鍵簡易操控。採用環保的熱電冷卻器，不用冷媒運轉，極靜音，而厚膜瞬熱科技又可讓淨水瞬間加熱，五秒達成完美入喉水溫。讓消費者清晨起床，一杯好水下肚，神清氣爽地開始面對各種挑戰的一天。

消費者可一次買斷或採用租賃方式，均可獲免費專業安裝；租賃者每月只需付小額租金，就可享受免費定期濾芯更換、系統清潔、保養維修等服務。詳情可洽Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd., #110, Bayside, NY 11361，電話：929-274-6288（疫情期間請先電話預約展示廳參觀）。