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「06足球夏令營」四大華人社區6/16開課名額有限報名從速

紐約訊
「06足球夏令營」於6月16日開課，名額有限促請家長報名從速。
「06足球夏令營」於6月16日開課，名額有限促請家長報名從速。

06聯足球體育會(06 United Football Club)自2014年開始舉辦「青少年足球發展計劃」週末訓練課程以來，一直深受紐約社區各界的歡迎及支持，學位多年來亦持續供不應求。有見及此，該球會於2019年起在紐約市多個地區增設「06足球夏令營」訓練班活動，旨在讓更多青少年兒童有機會學習足球運動基礎技能，同時利用暑假期間空餘時間發掘出運動潛能，鍛鍊體魄並培養良好的體育嗜好，更能籍此結交一些志同道合的好朋友及培養團隊合作的精神。

「06足球夏令營」由具有USSF美國足球協會專業執照資格的教練授課，根據學員的年齡及水平進行編入夏令營各不同組別，並嚴格遵循紐約市衛生局和美國足球協會的傳染疾病安全指引。課程均在暑假期間進行，每期上課8周，每周2課，逢星期一到五不同時段分別在紐約市四個主要華人社區進行上課訓練，包括布碌崙日落公園 (Sunset Park, Brooklyn)、皇后區法拉盛及麥斯佩斯 (Flushing and Maspeth, Queens)、曼哈頓唐人街 (Chinatown, Manhattan)。

於2006年6月成立的06聯足球體育會是一家註冊501(c)(3)的非牟利體育機構，成立目的是致力於紐約市社區內推動足球運動發展，提升本地華人足球水平。於2019年，06聯足球體育會有幸與美職大聯盟(MLS)職業球隊「紐約城足球俱樂部」(NYCFC) 結成官方青訓合作夥伴，更是首支獲得NYCFC正式認可的亞裔足球俱樂部。目前，該球會的成人隊、青訓部會員、教練及義工團隊合共約400人。

2021年「06足球夏令營」將於6月16日開課，現尚餘少量名額(日落公園3名、曼哈頓5名、法拉盛2名)，促請把握從速報名，凡年滿5至13周歲(出生年份為2008年至2016年)，對足球感興趣的男女兒童均歡迎報名參加。有意參加者請登入官方網頁www.06united.com 辦理註冊手續。如欲了解更多06聯足球體育會最新活動資訊請瀏覽官網、電郵[email protected] 或致電(718)760-0280洽詢詳情。

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