皇后區Milea公司提供貨車夏季保養套餐

紐約市皇后區 的Milea貨車公司成立近30 年以來，已成為全紐約最大以及全美一流的卡車銷售公司之一，為各大貨車代理銷售商。多年來，它以其卓越的信譽、良好熱忱的服務品質，連續榮獲HINO貨車廠頒發貨車銷售商國際榮譽獎。皇后區分公司規模宏大、架構完善，零件配備一應俱全。該公司擁有自製車廂廠房，並提供購車與貸款的完善服務，手續簡易快速。現提供夏季安全保養套餐，貨車車主可隨時咨詢相關問題。

在炎炎夏日，讓貨車在旅途中能更加順暢，保養是必不可少的。該公司林總經理George林表示，夏季貨車空調的使用， 剛上車時啟動車子不要馬上就開啟空調，最好是將車窗打開幾分鐘等車內熱氣散出后再開啟，效果會更好。如果發動機運作時間過長，就需要暫時關閉空調，以免增加負荷。夏季溫度過高，貨車的電路就會老化教快，因此夏季來臨之前就一定要檢查電路是否有老化或破損。夏季的溫度較高，油和水的蒸發都會增加，因此一定要將油箱蓋蓋緊，防止油管滲油。同時，還要經常檢查水箱的水位、機油容量、剎車液及防凍液等，如發現有減少就必須及時添加。夏季暴雨季節雨量大，雨刷也要經常檢查，最好是每年要更換一次，以確保行車安全。

胎壓檢測也是至關重要，因為貨車處於長期在高速行駛的狀態。一旦使用期限過長，輪胎的橡膠都容易出現老化和龜裂而誘發爆胎。George強調，貨車是七分保養三分維修。如果保養得當，車子故障率就會大大減少，而且又保障了行車的安全，駕駛者就可以安心無虞的出門。

Milea皇后分公司多年來以合理的價格、高品質方案保證和優質的售後服務深耕華人 社區。能取得今日的成績，離不開它包含卡車銷售、零件供應、售後維修三位一體的強大團隊服務。林總說，公司會根據客戶各種需求及各種貨車的性能，設計不同的車廂來配合用戶的需要。「只有這樣，客戶才會以最低的價格購得最適合自己生意使用的貨車。」

符合駕駛者需求以及為車主創造最大經濟效益，已成為Milea貨車公司的首要市場經營理念。皇后區公司設有車廂工廠，可自製車廂。它有齊全的貨車零配件，客戶只要通過電話傳真，訂購所需零件，公司可馬上送貨到府。其修車技師全部接受原廠專業培訓，並有多年豐富的修車經驗，為客戶提供專業修車服務，速度快且價格公道。

林總服務華人社區多年，通福州、國、粵語與上海話，優質服務聞名社區。欲知更多詳情和優惠折扣，請聯繫Milea貨車皇后區分公司。地址：61-50 Maurice Ave., Maspeth, NY 11378；電話：718-396-0800。