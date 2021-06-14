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豪華公寓Brooklyn Point頂樓泳池開放

紐約訊
Brooklyn Point頂樓泳池離地面680呎，有西半球最高泳池之稱。
Brooklyn Point頂樓泳池離地面680呎，有西半球最高泳池之稱。

Brooklyn Point是布碌崙最高的豪華住宅大廈，樓頂有號稱西半球最高泳池之稱的游泳池。該游泳池離地面680呎，比星加坡著名的Marina Bay Sands 酒店泳池還高。這裡住戶春、夏、秋三季都可以乘電梯上來享受360度的曼哈頓景觀。Brooklyn Point是紐約近年銷售最佳的Condo公寓大樓之一，是目前市面上為數不多的還有25年地稅減免的地產項目之一，現已建成交吉，居民已遷入，泳池也正式開放。

Brooklyn Point的開發商是Extell 發展公司。Brooklyn Point有所有Extell地產開發項目的典型特徵：40,000平方呎的超大型公共設施，分為健康、運動工作室和娛樂空間。亮點包括酒窖、攀岩、放映室、戶外露台、餐廳、休息室、燒烤、SPA水療中心和720呎樓頂上的無邊泳池，可一覽360度的紐約景觀。簡單來說，它是將曼哈頓高質量的超級大廈搬至布碌崙，不論住任何樓層，都可享受所有設施。其空間、光線和風景是紐約人生活中真正的奢侈品，也是Brooklyn Point受歡迎的原因之一。

Brooklyn Point位布碌崙市下城最大的商場City Point之上，City Point是布碌崙最大的餐飲、購物和娛樂中心，面積達600,000平方呎，內有Trader Joe超市、Target、Century 21百貨公司、Alamo Drafthouse電影院和DeKalb市場大廳。DeKalb市場大廳是一個擁有40多家供應商的美食大廳，且與曼哈頓華埠僅一個地鐵站之隔。

Brooklyn Point由世界知名建築公司Kohn Pedersen Fox（KPF）設計。KPF在全球各地的著名作品包括上海世界金融中心和香港國際商業中心等。Brooklyn Point樓高68層，高聳的720呎大樓具有現代雕塑般的外觀。定制的玻璃幕牆和超大窗戶突顯了360度紐約天際線、港灣和布魯克林周邊景觀。它有458套豪華單位，從Studio到3臥，是一超大型的樓盤，由AD前100名的室內設計公司Katherine Newman Design負責室內設計。

布碌崙作為紐約五大區之一，近年是地產最活躍的地區。布碌崙有一些區可媲美曼哈頓的上東城或上西城，其豐富的人文生活更使布魯克林成為曼哈頓的一個姐妹區，近年不少曼哈頓年輕家庭落戶布魯克林。這幾年布魯克林下城正在迅速復興和蛻變，成為當地創新、娛樂、經濟和文化的樞紐。例如，BAM，NBA Net的主場巴克萊中心、布碌崙博物館等標誌性機構都在這裡。

Extell Development Company營銷集團是該大樓的獨家銷售公司。私人可以現場或虛擬看屋，電話：718-962-0970；電郵：[email protected]；網站：brooklynpointnyc.com；視頻介紹：https://youtu.be/gKN-66Doe9c。

布碌崙 曼哈頓 紐約

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