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了解老人醫療保險第一保健免費提供老人醫療保險指南

紐約訊

快要滿65歲了？或者您的至愛親人快要滿65歲了？那麼您可能會對老人醫療保險（Medicare）有疑問。第一保健免費提供老人醫療保險指南，包括了解如何及何時註冊參保；了解不同類型的費用；了解您的選項，獲得您希望獲得的福利。請瀏覽EasyMedicareHF.org，或歡迎致電以下電話，要求獲得老人醫療保險指南：1-844-553-9053（聽力語言殘障服務專線TTY：1-888-542-3821）

老人醫療保險可協助支付醫療費用，但不涵蓋所有的醫療費用。這正是為什麼您可選擇對您最適用的老人醫療保險範圍的原因。老人醫療保險有哪些部分？當您首次申請老人醫療保險時，您參保了A部分和B部分（亦稱傳統老人醫療保險）。一旦您投保後，您可以選擇加入老人醫療保險Medicare Advantage計畫（C部分），該計畫涵蓋傳統老人醫療保險提供的福利和服務，以及更多的牙科、視覺和處方藥承保。並非所有老人醫療保險Medicare Advantage計畫都包括處方藥承保，因此您可能需要參保個別的處方藥計畫（D部分）。

A部分及B部分合稱為「傳統老人醫療保險」。在您的最初註冊期投保A部分，A部分對於多數人免費，只要您一直工作並且支付聯邦稅金至少十年即可。A部分協助支付醫院或專業護理設施的住院病人醫療（出院之後）或一些居家健康及臨終關懷服務。在您的最初註冊期投保B部分，除非您類似的保險是透過配偶或僱主投保取得。對於多數人而言，如果您等到最初註冊期之外才加入老人醫療保險計畫，會產生10％的遲繳保費罰款。只要您擁有B部分保險，您就必須一直支付罰金。

B部分協助支付醫生及其他醫療服務提供者的服務、門診護理、耐用醫療設備（簡稱DME，例如助行架）以及部分預防性服務（例如乳房X光檢查）。如果您投保老人醫療保險A部分及B部分，您可在註冊期間投保C部分。

大多數情況中，您可因而節省老人醫療保險承保的保險金額。C部分計畫可幫助支付A部分和B部分（傳統老人醫療保險）所涵蓋的全部福利和服務、額外福利和服務，例如牙科和視覺護理（部分計畫），以及D部分處方藥承保（部分計畫）。

當您加入一項老人醫療保險Medicare Advantage計畫（C部分）時，即表示您告知老人醫療保險，您希望您的醫院保險（A部分）和醫療保險（B部分）能由C部分計畫來管理。您必須繼續支付您的B部分保費。如果您沒有處方藥承保，您可於最初註冊期中參保D部分計畫。注意：如果您超過63天沒有處方藥承保，您將會遭到罰金的處罰。D部分協助支付處方藥。

在您決定註冊參保之前，充分了解第一保健老人醫療保險Medicare Advantage的福利和規定是很重要的。如果您有任何疑問，您可以打電話與第一保健的客戶服務代表談談，電話號碼是：1-877-237-1303（聽力語言殘障服務專線TTY：1-888-542-3821），服務時間每周七天，每天上午8時至晚上8時。歡迎致電1-844-553-9053要求獲得老人醫療保險指南。

醫療保險 福利

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