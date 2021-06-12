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陳海靈參選2021紐約市20選區法拉盛市議員

紐約訊
閩籍青年陳海靈將參選2021年紐約市20選區法拉盛市議員。
閩籍青年陳海靈將參選2021年紐約市20選區法拉盛市議員。

來自福建長樂的陳海靈將參選2021年紐約市20選區法拉盛市議員。福建長樂是福建著名僑鄉，1405年明代著名航海家鄭和從這裡起錨。600多年後，14歲的陳海靈也從這裡起航，跟隨父母移民紐約，開啟了他的美國夢。少年時代的陳海靈曾短暫就讀紐約皇后區艾姆赫斯特第五初中，然後升學法拉盛東西高中，畢業于聖約翰大學。

目前，陳海靈服務於IDG工會(獨立司機工會，Independent Drivers Guild，簡稱IDG)。他與所在的IDG工會一直為紐約市的各族裔UBER司機爭取解決司機們最關注的一系列問題。憑藉中英雙語優勢，他搭建華裔電招車司機與IDG工會之間的紐帶。他務實協調溝通各方面，致力於紐約市電招車司機的勞工權益保障而奔走，並因此積攢了讚譽的口碑。

陳海靈的參選政綱有以下幾個方面：

經濟：創造和擴大就業機會，保障勞工權益，支持小商家；

教育：保持特殊高中和天才班考試，為新移民提供更多的語言培訓和職業培訓；

維權：反對在社區修建遊民所，反對濫開不合理的罰單和傳票；

法拉盛交通改革：致力於解決停車難和交通擁堵問題，支持NYPD仇恨亞裔犯罪工作組的工作。

紐約市是個多元化的城市，市政資源就像蛋糕，不出聲經常被遺忘甚至被忽略。社區需要能夠為民眾權益代言的市議員。陳海靈參選2021年法拉盛20選區市議員的初衷是，提高參政意識，並鼓勵華裔年輕一代積極參政，為社區爭取資源，為社區的需求發聲，維護社區民眾的權益。

陳海靈意識到，新移民的艱辛和社區的需求。他呼籲團結，堅定競選計畫，希望能夠有機會更好地服務社區，共同為創造繁榮的法拉盛而努力。

紐約市 法拉盛 移民

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