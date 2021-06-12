江思博痛症診所非手術療法專治各種痛症

江思博醫生以豐富專業臨床經驗採非手術療法專治各種痛症。

江思博(Jason Kong)醫師主理的痛症復康診所，專治各類痛症，如關節炎、退化、錯位，頭頸腰椎壓迫神經導致手腳疼痛、乏力、麻痺、頭痛等症狀。該診所均遵照CDC指引嚴格做好每項消毒防疫措施，讓前來就診病患及所有醫護人員處於衛生安全的環境中。江醫生亦擅長治理運動創傷、中風 後遺症、頭暈、耳水不平衡及顎骨關節錯位(牙關痛)等問題。

江醫生認為，準確斷症是診治過程中最重要一環。痛症大部分源自骨關節磨損退化，肌腱錯位或不平衡。意外創傷、工作勞損或不良生活習慣，均會導致上述問題。至於頭、頸、肩痛、手麻無力等，大多數因為頸椎病導致。腰椎則會引起腰、腿痛、麻痺、無力等。腳痛或麻有時是血管問題引致。膝、跨、頸、腰、手或肩膊的急性關節炎，若嚴重至痛楚難耐，影響日常生活、作息等，醫生會即時進行注射或利用口服藥，迅速舒緩病人痛楚。如患者情況需要，醫生會轉介到合適專科作進一步治理。

同時，江醫生還向病人詳述解釋病況後提供適當治療方案。考慮到患者的病情及病歷、風險評估，切合不同病人需要對症下藥。非手術療法包括口服和外用藥物、物理治療、西方正骨術、針炙，各種關節及筋膜炎注射，痛點注射等。診所設超聲波電腦定位，大幅度提升準繩度和安全性。例如，常用的「骨膠原」針，醫學名稱是為「玻尿酸」或「透明質酸」，由醫生注射到關節膜中，起潤滑作用，減輕關節壓力和磨損，舒緩症狀。近年，更增設軟組織重生療法，高濃度血小板血清治療(Platelet-Rich-Plasma，簡稱PRP)及「保露」療法(Prolotherapy)，讓病患者更多選擇，提升治療效果。

另外，診所設置高端儀器，如肌電圖、血管神經檢視圖、平衡測試，憑檢查結果可幫助找出導致問題的原因。例如，受糖尿病 引致周邊未神經受損，耳水不平衡或下肢關節病所影響等。知悉病源後，給與適當治療，可預防及減少跌倒的機會。

江醫生行醫十多年，承蒙病人之信任及讚譽，並得到不少醫生同業推介，以豐富專業臨床經驗回饋社區服務僑胞。江醫生溫馨提醒當病人面診時，須提供病歷，特別是有頭頸腰椎關節舊患、中風、高血壓 、糖尿病、心血管疾病等；對若干食物或藥物有過敏；曾經進行之手術類別，務必定要知會醫生。服用藥物狀況及家族病史，亦應讓醫生紀錄備案。上述資料，對醫生斷症下藥有極大幫助。

江醫生表示，診所繼續秉持一貫宗旨：專業竭誠一絲不苟，努力服務社群。診所地址：法拉盛緬街39-01號309室(七號地鐵站側，大通銀行樓上)。電話：718-886-2906(國、粵、英語及福州話)。網頁：www.drjasonkong.com。