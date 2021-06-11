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果蔬麵點專門店法拉盛推出七彩水餃

紐約訊
果蔬麵點專門店老闆李洪江(左二)手工製作彩色水餃，賞心悅目，養生健康。
果蔬麵點專門店老闆李洪江(左二)手工製作彩色水餃，賞心悅目，養生健康。

果蔬麵點專門店(BROTHER FRUIT & VEGETABLES FOOD)已在法拉盛市中心隆重開張。該店為慶祝父親節，所推出的創意無限、美如彩虹之手工精製七彩水餃，特惠每包7.5至9元。其他一併供應手工七彩麵條、饅頭、泡菜與拌麵油料等，葷素搭配得宜，批發零售均歡迎。

該店以整棵果蔬加入麵團，手工製作各式各色七彩麵點，提倡廣泛吸收彩色植物營養素，以提高對抗新冠等病毒之免疫力，兼且抵禦健康大敵的三高——高血壓、糖尿病及高血脂對人體的肆虐侵害。

2021年4月23日、5月27日，北美世界日報健康版先後發表「吃對六類食物，提升免疫力」與「想增抵抗力，補六大營養素」兩篇相關報導。兩篇文章不約而同指出，蔬果含有各式不同植化素，具有抗發炎、抗氧化、抗癌等功效，可輔助調節免疫功能。而辛香料也含有多種植化素，蔥屬植物所含的「有機硫化物」可抗發炎、抗氧化，讓免疫力更加分。台灣保健食品學會祕書長張素瓊也說：「植物營養素存在不同色系的種類中，我們所吃進的蔬果顏色愈鮮豔、有愈多種色彩，就能吃到更多的植物營養素，愈能建構一張健康保護網。」總之，防疫期間，以上報導建議每天攝取足量的各色蔬果，使得營養均衡，以有效抵抗病原體。而進食果蔬麵點專門店產品，成分天然矜貴，不加人工色素與防腐劑，兼且加熱煮食快速簡易，不失為有效的養生食補捷徑。

專門店老闆李洪江先生籍貫山東，擅長製作麵食。來美之前，他曾在巴西聖保羅市開中餐館九年。來美後，他又在西岸俄勒岡州波特蘭市中餐館掌廚三年，之後又到紐約上州華人超市服務三年。故此，他對多地飲食文化與餐飲業務均有涉獵，也對各族裔口味愛好有所研究，這對他在紐約市重起爐灶，投身食品業裨益良多。李老闆透露，他開業經銷創意七彩麵食，靈感來自中國北京市中南海。他說，多年來中南海國宴餐廳接待各國領導以及外賓不計其數。為了將博大精深的中華美食做最好呈現，增加席間食的樂趣以娛嘉賓，餐廳大廚發揮創意巧思，利用果蔬天然色素，變化出豐富鮮艷、美如藝術品的各色點心佳餚，成功擄獲不少國際友人的心。這股七彩繽紛的美食風潮近年已吹至民間，為綠色健康食品革命帶來新的契機。

李老闆在法拉盛開業推廣手工七彩麵點，對象為超市、餐館與民眾，主打水餃，其中三鮮水餃，為全蝦、韭菜和豬肉內餡，裹以火龍果、菠菜加麵團三色外皮；羊肉洋蔥餃，裹以紫色包心菜、玫瑰與麵團三色外皮；牛肉洋蔥餃，裹以甜菜根及紅薯皮；豬肉白菜餃，裹以菠菜外皮；素餃，以豆腐、粉條與白菜為內餡，裹以紫羅蘭外皮；素餃還有黃瓜加雞蛋內餡，南瓜外皮。對於飲食有忌口的糖尿病患者，該店專門製作苦瓜、香芹和空心菜等口味的水餃皮；對於腸胃欠佳者，該店又特別製作蔥薑餃子皮，並歡迎預訂五磅以上特製水餃。所有水餃，一周保鮮，可長期冷凍，每包十五粒。

該店麵條分粗細兩種，口味有苦瓜、黃瓜、南瓜、韭菜、菠菜、空心菜、香芹、紫薯、紅薯、薑蔥和印度辣木粉(Moringa Power)，還有治療三高的黃薑口味。該店製作麵條在和麵時用雞蛋液而不用水。顧客買回麵條後，燒開水放入麵條，只需在水中短暫翻滾三兩分鐘即熟。之後，將麵條放碗中拌入該店特製油料(以22種中草藥熬製，分原味、辣味與紅油三種)，即成順滑不失筋道，令人垂涎的噴香拌麵了。

果蔬麵點專門店新址:  41-39 Kissena Ave., Basement, Flushing, NY 11354(凱辛納大道百利大廈，近中美超市)。電話:  626-366-0108、718-664-3134。

果蔬麵點專門店用整個蔬果來製作七彩水餃與泡菜，成分天然，營養豐富。
果蔬麵點專門店用整個蔬果來製作七彩水餃與泡菜，成分天然，營養豐富。

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