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中國信託銀行 15個月網路定存 0.60%年利率 網上開戶 5分鐘搞定 安全便利

紐約訊

中國信託銀行（CTBC Bank）最新推出15個月網路定存0.60%年利率 ，您可以透過電腦或手機，一周七天24小時網上開戶，網上開戶過程不超過五分鐘，即可完成開戶手續，體驗安全便利的數位金融服務。

除了網路定存帳戶，網路支票及儲蓄帳戶也提供優惠利率，並可透過網路數位銀行直接開戶。完成開戶後，可立即下載中國信託銀行行動銀行App，查詢帳戶餘額、帳戶轉帳、帳單支付、手機照相存入支票等功能，讓您不用出門也可完成一般日常銀行業務。此外，中國信託銀行為AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過5萬5000台的自動提款機提款並且免收手續費。

除了存款產品可以線上開戶外，房屋貸款申請也可透過網路直接申請，系統提供人性化友善的申請程序，按步驟導覽申請人輸入相關資料，申請提出後，房貸專員將立即與申請人聯繫，簡化傳統房貸申請過程。

請上網www.ctbcbankusa.com體驗線上開戶及申請房屋貸款。

美國中國信託銀行擁有母行強大資金及資源做後盾，我們為您的企業建構國際化、多角化的版圖，提供您個人全球性及全方位的金融服務。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。免費電話：1-888-423-8555。

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