運用老祖宗的智慧 常保元氣充沛順安堂淺談夏令進補

順天堂濃縮科學中藥，原材藥材以及製成品的檢測嚴格，真正做到為消費者把關。

常聽人家說冬天適合進補，但夏天其實也可以吃補。 炎炎夏日濕氣重，容易大量出汗與排尿，也常感到食慾差或疲累沉重，中醫認為會耗氣傷陰。 中醫常說「暑必夾濕」，濕使人在夏季容易疲憊昏沉。

順安堂中藥號林中醫師表示，「濕氣」是引發及惡化疾病的關鍵。因為環境和飲食習慣、生活習慣等因素，十個人裡有八九個人有濕邪潛伏。 古話說：千寒易除，一濕難去。 濕氣不除，人會莫名犯困沒有精神，睡再久也睡不夠，而且會引發各種疾病。他為僑胞介紹兩款適合夏季的健脾祛濕湯。

1.健脾祛濕湯

材料：淮山（干品）10g，土茯苓10g，溪黃草10克，豬胰（豬橫月利）300克，清水適量。做法：淮山、土茯苓、溪黃草、豬橫月利洗淨一同放進砂煲中，加適量清水煲開，然後轉小火煲一小時即可飲用，適合脾胃差者。

2.香薷飲

香薷5克，白茅根5克，紫蘇葉3克，放入杯中沸水浸泡，當茶飲用，每日一劑。香薷味辛微溫，可發汗解表，和中利濕；紫蘇性味辛溫，能發散風寒，行氣和中化濕，又解魚蟹之毒。白茅根清熱利尿。本方特別適用於夏季貪涼而致的感冒，身困重，怕冷而心煩，頭痛而無汗，或見腹痛吐瀉者。

「夏天也要進補嗎？」炎炎夏日即將報到！把握「冬病夏治」或「春夏養陽」的觀念，善用中醫預防醫學的智慧，懂得配合體質挑選食材和養生藥膳調養，便能清涼消暑，健脾補氣。台灣 80年老字號的順安堂，由林老闆夫婦親自主理，本身為中醫師的林老闆，30多年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。

順安堂除了安全可靠的天然中藥材，還經營中國 、日本、台灣、美國 及其他各地健康食品、中西藥材，以及台灣順天堂濃縮科學中藥。順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（喜來登酒店對面）。電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。