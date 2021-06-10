毒藤致皮膚潰爛？皮膚科醫生陳惠萍建議就醫

不小心碰到毒藤Poison ivy，可導致皮膚潰爛，又癢又腫，應及早就醫。

開春以來，毒藤(Poison ivy)在許多民眾的院子或花園中肆虐。日前，不少僑胞自己動手清除毒藤，皮膚不慎沾到毒漆，導致症狀嚴重的急性皮膚病，瘙癢難忍，痛苦不堪，最終甚至導致手臂潰爛感染而緊急就醫。皮膚科醫生陳惠萍建議，民眾一定要確保防護嚴密，再去清除毒藤，結束後務必也要將衣服仔細清洗。

她表示，天氣回暖，越來越多民眾在後院除草時，易接觸到毒藤。漆酚油導致超過80%的民眾產生接觸性皮膚過敏 ；若不小心沾到毒藤的汁液，民眾應先用洗潔精進行清洗，若仍出現瘙癢等症狀，應盡早就醫。其診所接受大部分保險 、無保險優惠。

陳惠萍醫學博士是長島 北岸Manhasset醫院的主治醫生，通過美國皮膚科特考，取得文憑，是一位「學術與經驗」均極為豐富的醫生。陳醫師及服務人員皆說流利的國、英、粵語。該診所主治成人及小孩有關各類皮膚病、各種皮膚頑症，各種過敏源引發的皮膚症狀及花粉過敏症狀、毛髮及指甲疾病以及外科手術的皮膚腫瘤及癌症切除等。

陳惠萍皮膚專科醫學博士診所電話：718-762-6462、718-509-6475；地址：136-33 37th Ave. #4A, Flushing NY11354（復興大廈）；門診時間：周一二四五上午9-5時；周三1-5pm；周六9-3pm。