Volvo(沃爾沃)富豪XC40為保護地球而設計

電動全景天窗，一鍵開啟怡然心境。

富豪Volvo 2021 XC40緊湊型插電式動力 SUV，專為保護地球、為城市駕駛而設計，汲取自然的靈感，以簡約之美為核心，由內而外精雕細琢每一處細節，盡情享受駕駛時的舒適與愜意。大膽而富有表現力的 SUV 車身設計滿足緊湊的效果。

●靈動敏捷 精湛操控

第一款純電動豪華 SUV 中高性能電動動力系統重要組合的XC40，靈敏和負責任的駕駛。預計續航里程可達 208 英里。需要時，您可以在家中或工作中輕鬆充值，大約 40 分鐘內從零快速充電至 80%。駕駛平穩而直觀，只需坐下，選擇裝備即可出發—沒有開始按鈕，然後享受雙電機和全輪驅動的精緻動力，駕駛時不產生二氧化碳或氮氧化物等尾氣排放。帶來自由純粹駕駛樂趣的同時，也能夠潔淨周圍環境。純電動動力系統提供激情澎湃、靜謐以及細膩的駕駛體驗，同時暫態扭矩帶來快速起步表現，可在任何速度下實現平順線性的加速。大容量電池賦予車型長續航里程，當必須充電時，您可以輕鬆便捷地在家裡進行充電。

另一款XC40配備Volvo的渦輪增壓汽油發動機，智慧傳動系統提供理想的回應速度，更實現環保節能。小巧輕便的傳動裝置達成動力和能效的平衡，並使汽車 前部的重量減輕，有效提升操控的靈活性。該車最大功率248馬力、最大扭矩350Nm、綜合油耗33mile/ gl、帶動托力258lb。

●智能互聯

使用蘋果CarPlay功能，您可將智慧手機 介面和功能與Volvo的中央顯示屏相結合，便捷操作手機，通過點觸螢幕、旋轉按鈕或語音操控，即可聆聽音樂、撥打電話、發送資訊等。

●巧思空間

XC40的寬闊空間，可以讓每位乘員都找到舒適坐姿，享受安心旅程。前車門儲物格十分寬敞，可放置筆記型電腦、手袋或三個大瓶裝飲料。更有手套箱外翻掛鉤，卡片槽等便捷日常生活的諸多設計，以及用於充電線的前隔間。

●安全輔助 全景視野 盲區監測

車輛前後左右各有一個隱藏式攝像頭，確保您的位置，四個高清攝像頭為您提供 360° 鳥瞰停車視圖，讓您可以自信地進出任何狹窄的空間。輕觸螢幕攝像頭圖示，還可變換所需觀察的方位，分別獲得來自前後左右的圖像，後向視野更可切換為車輛極近處的放大視圖。無論白天還是黑夜，安全輔助技術可以檢測 並幫助您避免與其他車輛、行人和騎自行車的人發生碰撞。通過首先警告駕駛員然後自動制動或在駕駛員未能做出反應時，通過緊急轉向支持來做到這一點。XC40 SUV 中的先進技術有助於將您的駕駛與個性化的舒適性和機動性聯繫起來。輔助駕駛技術可以通過調整速度幫助您與前方車輛保持安全距離，並通過細微的轉向調整幫助您保持在車道的中心。帶有交叉交通警報的駕駛員輔助功能可讓您輕鬆找到出路，通過警告接近車輛並在城市環境中即將發生碰撞時自動制動來支持您的機動。

●盡享輕鬆旅程

通過識別清晰的道路標線，保持車輛在道路中央平穩前行，實現0-80ml/ 小時內的主動加速、刹車和轉向輔助，讓您輕鬆駕馭各類場合。全系標配的電動全景天窗，一鍵開啟怡然心境，藍天白雲或夜幕星空盡收眼底。

●外觀

從醒目的前格柵到精緻的尾燈，無不散發著Volvo的獨特氣息。斯堪的納維亞風格與鮮明都市氣息相輔相成。